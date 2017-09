Cote d'Ivoire: Le RDR en congrès sans Guillaume Soro

Officiellement, il serait à l'étranger. Officiellement aussi, il a expliqué vendredi dans un communiqué qu'il n'avait à aucun moment, malgré son statut, été associé à l'organisation de ce congrès d'où cette absence. Ce qui renforce, évidemment, et attise la brouille, ou en tout cas la perception de brouille qui existerait entre Guillaume Soro et le reste du parti ou tout du moins ses cadres.

Tout le RDR, du plus haut cadre jusqu'au plus humble des militants est là, sauf le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Celui-ci qui, rappelons-le, a été élu par les députés du RDR au perchoir, qui est membre du Bureau politique de ce même parti et qui est considéré - ou qui a longtemps été considéré - comme un fils prodigue, eh bien il est absent de cette grande messe politique.

Beaucoup de monde à Treichville et une arrivée triomphale, à 11 heures, ce samedi matin, du président Alassane Ouattara, chef de l'Etat et pas encore chef de parti puisque c'est demain que celui-ci sera reconduit comme président du RDR, un poste qu'il peut désormais cumuler avec ses fonctions de président de la République, depuis la nouvelle Constitution.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.