Sénégal: Ziguinchor - 20 ans après le drame, Mandina Mancagne sur la voie du renouveau

A Mandina Mancagne, le temps n'est plus à la réminiscence des douloureux événements d'août 1997 qui ont vu les populations contraintes de quitter leur village et 25 militaires de l'armée sénégalaises périr dans une embuscade tendue par des combattants du Mfdc. Aujourd'hui, les résidents ont décidé de fermer cette parenthèse de l'histoire pour se projeter vers l'avenir.

C'est donc ici Mandina Mancagne. Cette piste de campagne ravinée par les fortes pluies, serpentant au milieu des hautes herbes, ces rizières où des femmes courbées et le pagne à mi genoux piquent le riz, ces grands arbres enchevêtrés de lianes cachant, sous leurs pieds, des maisons basses aux toits en tôle en forme de trapèze, cette verdure à perte de vue d'un paysage touffu qui fait l'effet d'un immense jardin bien entretenu où le gazouillis des oiseaux en communion avec la douce caresse du vent sur les feuilles d'arbres offre une belle symphonie hivernale. D'office, on est conquis. Pourtant, ce décor de carte postale fut le théâtre d'un sanglant événement le 19 août 1997. Ce jour-là, au plus fort du conflit casamançais, l'armée sénégalaise, dans une embuscade tendue par les rebelles du Mfdc, a perdu 25 de ses éléments. L'une de ses plus grandes pertes.

Mandina Mancagne, petit village paisible situé à 3 km à l'ouest de Ziguinchor et à une quinzaine de kilomètres de la Guinée Bissau, venait d'entrer tristement dans l'histoire de l'irrédentisme casamançais. A partir de cette date, il sera le symbole du drame de ce conflit qui avait éclaté 15 ans plus tôt. Il en sera la bataille référence, celle à laquelle les gens pensent en premier quand il s'agit d'évoquer ce conflit. Comme Waterloo en 1815 entre les armées napoléoniennes et les armées coalisées de Prusse et de Grande Bretagne, Verdun en 1916 lors de la Première Guerre mondiale, Stalingrad en août 1942-janvier 1943 ou encore Normandie en juin-septembre 1944, Mandina Mancagne sera à jamais associée à la guerre en Casamance. « Le mois d'août 1997 évoque, pour moi, un mauvais souvenir, il restera pour Mandina Mancagne un mois sombre », confie Richard Badiette, le chef de village. « Ces événements tragiques constituent une parenthèse douloureuse et sombre de Mandina Mancagne, nous avons été tous éplorés », renchérit Hyppolite Minkette, acteur de développement et originaire de ce village.

Embuscade meurtrière

Pour mieux comprendre ce qui s'est passé le 19 août 1997, il faut retourner quelques jours en arrière. En effet, quinze jours plutôt, plus précisément le 3 août, un dimanche, les villageois ont été réveillés en pleine nuit par le bruit des armes. Des combattants du Mfdc venaient d'envahir Mandina Mancagne. Les irrédentistes les somment de quitter le village sous la menace des fusils et y établissent une base à partir d'où ils lancent des attaques fréquentes contre des quartiers périphériques de Ziguinchor et rackettent des automobilistes. « A 18 heures déjà, le village s'était vidé de ses habitants dont la plupart est allée se réfugier au quartier Tilène de Ziguinchor. Certains sont allés en Guinée Bissau. Nous avons été dépouillés de tout car nous avons tout laissé derrière nous », se rappelle le chef de village.

Il ajoute, avec un regard où dansent à la fois nostalgie, douleur et peine : « Nous avons été contraints et forcés à tout abandonner. Jamais on n'aurait imaginé cela. Mandina Mancagne, à l'époque, était un village de la Casamance, gai, souriant, la Casamance au clair de lune où l'on pouvait se permettre de sortir la nuit pour aller danser de l'autre côté sans aucune crainte. Mais brusquement, on nous a plongés dans la guerre ».

C'est ainsi que le 19 août, dans la nuit, l'armée sénégalaise décide de mettre fin aux exactions des rebelles. Pour ce faire, elle lance un assaut afin de les déloger de Mandina Mancagne. Informés, on ne sait comment de l'imminence de cet assaut, les rebelles se préparent en conséquence. Ils tendent un piège qui se referme sur les forces armées sénégalaises avec le bilan que l'on connait. Quelques semaines plus tard, face aux offensives de l'armée sénégalaise, les combattants du Mfdc se replient en Guinée Bissau non sans avoir rasé et incendié le village et miné toutes les voies d'accès. Une véritable stratégie de la terre brûlée.

Retour à la quiétude

Vingt ans plus tard, Mandina Mancagne a guéri de ses blessures et fait tout pour refermer, à jamais, cette sombre parenthèse. Seuls les impacts de balles visibles sur un grand arbre planté au milieu du village rappellent encore ce douloureux passé. Le village a été déminé, les maisons ont été reconstruites grâce à des Ong en partenariat avec l'Etat, les populations ont entamé leur retour dans le village à partir de 2003, les périmètres maraîchers ont refleuri, les femmes sont retournées dans les rizières, le cantonnement militaire qui occupait l'église du village a été déplacé, il y a quelques années, plus loin à l'intérieur dans le village de Mandina Thierno, plus proche de la frontière bissau guinéenne.

Bref, Mandina Mancagne baigne désormais dans la quiétude et la sérénité comme il le fut jadis avant les sanglants événements de 1997. Ce samedi 19 août 2017, le village s'est réveillé bercé par le doux chant des oiseaux. Sur la place publique, trône une vieille cabine téléphonique en face de l'église aux murs sans peinture. Un calme plat règne sur le village.

Le silence de cimetière est déchiré par quelques décibels qui viennent de la concession du chef de village dominée par un grand fromager et des échos de voix provenant d'un groupe de jeunes gens assis à l'ombre d'un arbre. A quelques jets de pierres de là, un mur est tapissé de fresques. Certaines représentations rappellent un pan de la culture mandiack (cérémonie funéraire) et d'autres le nouvel événement culturel qu'organise le village depuis maintenant deux ans : « Les 72 heures de Mandina Mancagne ».

Autour des maisons basses en pisé ou en ciment, poussent des tubercules, de l'arachide, du gombo au pied des manguiers, des citronniers, des avocatiers, des orangers et des palmiers. Ici, la vie a repris son cours normal même si, dans un coin des têtes, on garde encore les souvenirs des tristes événements de 1997. Augustin Armel, Julien Nadiack et Lucien Napokan ont la trentaine révolue. Ils devisent sous un arbre. A l'époque, ces trois amis ont souffert de leur déplacement forcé car obligés de passer une partie de leur jeunesse loin de leur village d'origine. Mais, aujourd'hui, ils savourent la joie de retrouver leur royaume d'enfance.

En chœur, ils prient pour que l'accalmie notée soit pérenne. « Quand nous sommes revenus au village, nous vivions avec la psychose d'une autre attaque car la paix était précaire. Aujourd'hui, nous sommes plus rassurés. Espérons que les armes vont se taire pour de bon », soutient Julien qui est devenu enseignant. Dominique Mancabou qui va sur ces cinquante ans abonde dans le même sens. L'homme à la silhouette frêle a une mémoire prodigieuse. Rien des événements d'août 1997 ne lui échappe.

Des activités socioéconomiques pour oublier le passé

Depuis trois ans, le village de Mandina Mancagne s'est doté de deux unités de transformation de fruits et légumes en plus d'une unité de fabrique de charbon qui permettent aux femmes et aux jeunes de s'occuper à des activités génératrices de revenus. Des étudiants y séjournent régulièrement pour des stages d'immersion. Ces infrastructures marchent tellement bien que le village a reçu la visite des Ambassadeurs des Etats-Unis, du Canada, de l'Inde en trois mois. Quant à l'événement culturel « 72 heures de Mandina Mancagne », il est à sa deuxième édition. « C'est une occasion de raffermir nos liens, de pérenniser la paix. Cela a pris une dimension internationale car nous accueillons des artistes qui viennent des Etats-Unis et de la France », explique Richard Badiette.

Renforcer la cohésion

Parallèlement, une compétition de football est organisée et met aux prises les différents villages de Mandina Mancagne. « Tout cela participe à renforcer la cohésion entre nous et à inciter ceux qui ne sont pas encore revenus, à rentrer au bercail. Nous leur montrons que Mandina Mancagne revit », ajoute-t-il.

Le retour de ces dynamiques socioculturelles, sportives et économiques (agriculture, maraîchage, pêche) témoigne de la volonté des populations de Mandina Mancagne de se tourner vers l'avenir. « Les populations font tout pour tourner cette page sombre de l'histoire de notre village qui fut connu pour ses activités agricoles, sa dynamique sociale, son ancrage culturel. On a retrouvé cette dynamique sociale que le conflit nous avait enlevée. Cela se traduit par des actions concrètes notamment en termes de réinsertion sociale, de retour en zone d'habitation, de projets de développement communautaire, de dynamique sportive, culturelle et religieuse », explique Hyppolite Minkette.

A Mandina Mancagne, il a fallu tout reconstruire aussi bien des bâtiments que des vies car, selon le chef de village, les événements d'août 1997 ont causé beaucoup de traumatisme. Des familles se sont dispersées et beaucoup de personnes âgées n'ont pas pu résister à la souffrance du déplacement. « Il a fallu beaucoup de sacrifice et de courage pour que les gens reviennent. Sur les six villages qui forment Mandina Mancagne, deux seulement ne sont pas revenus : Mpontou et Marok », souligne Richard Badiette. Village le plus grand et le plus proche de Ziguinchor, Mandina Mancagne dépend pourtant de la commune de Niaguiss. Des Mandiack de confession chrétienne, des Diolas et des Peulhs musulmans y vivent en parfaite harmonie.

Le village a retrouvé la plupart de ses habitants mais, à part une école primaire, Mandina Mancagne est dépourvu d'infrastructures sociales de base. Ni route goudronnée, ni piste carrossable n'y mènent. Les habitants souffrent de l'absence d'une structure sanitaire. Du coup, l'évacuation des malades ou des femmes enceintes arrivées à terme constitue un véritable calvaire. « Avec une route praticable, c'est notre principal souci. Nous n'avons même pas une case de santé », déplore Edouard Mané. Ce quinquagénaire a vécu dans sa chaire les événements de 1997. Il estime que ce village ne fera complètement sa mue que s'il est désenclavé et doté d'une structure sanitaire. En attendant, Mandina Mancagne profite du temps présent avec le retour de la paix. Les populations ont retrouvé confiance, elles vaquent tranquillement à leurs occupations, de plus en plus de jeunes reviennent pour labourer la terre, les femmes replongent dans les rizières. Les coups de feu qui les avaient réveillé et contraint au déplacement au mois d'août 1997 ne sont plus que de lointains échos.

Colonel Georges Boissy, l'homme de la reconstruction

La renaissance de Mandina Mancagne porte l'empreinte d'un homme : le Colonel Georges Boissy. Ancien commandant de la zone militaire n°5 de Ziguinchor, ce natif de Mandina Mancagne a été l'artisan du retour des populations au village.

Après les événements de 1997, alors qu'il venait de prendre sa retraite, le Colonel Georges Boissy s'est engagé corps et âmes pour la reconstruction du village. Pour donner le bon exemple, l'ancien commandant de la zone militaire n°5 de Ziguinchor a été le premier à retourner et à construire une maison. Dans les différents entretiens, son nom revient en boucle. Tout le monde s'accorde à dire que cet officier supérieur est le principal artisan du renouveau de Mandina Mancagne. « De hautes personnalité ont joué un rôle déterminant dans la reconstruction de Mandina Mancagne. Mais le concours du Colonel Georges Boissy est sans doute le plus déterminant. Si la paix est revenue dans notre village, c'est grâce à lui », affirme Hyppolite Minkette. Le chef de village Richard Badiette fait chorus et rend un vibrant hommage à cet « homme de devoir grâce à qui beaucoup de gens de Mandina Mancagne ont eu le courage de rentrer au bercail ». Né en 1938, le Colonel Georges Boissy est entré dans l'armée en 1962. Il est rappelé à Dieu en 2005. En 2014, pour lui rendre hommage, les autorités ont décidé de donner son nom au Camp militaire du 5ème bataillon d'infanterie de Ziguinchor qu'il a commandé, pendant des années. Conformément à ses vœux, le Colonel Boissy a été inhumé à Mandina Mancagne.