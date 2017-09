Togo: L'ONU appelle le Parlement à planifier la réforme de la Constitution

Au Togo, depuis les grandes manifestations de mercredi 6 et jeudi 7 septembre, des dizaines de personnes ont… Plus »

« L'Assemblée nationale est déjà convoquée. Je pense que ce sera utile de prolonger cette session, a déclaré Mohammed Ibn Chambas. Bien sûr, en prenant en compte le texte et les procédures. Mais ce sera utile de prolonger cette session, qui va se tenir le 12, et aussi discuter de l'avant-projet sur l'amendement de la Constitution. »

Au Togo, en signe d'apaisement, le gouvernement avait annoncé des réformes constitutionnelles concernant la limitation des mandats et le mode de scrutin. Annonce faite dans un communiqué à l'issue d'un Conseil des ministres mardi dernier. Mais on ignore encore la date à laquelle cette réforme sera examinée. L'ONU appelle les autorités à inscrire rapidement son examen à l'agenda parlementaire.

