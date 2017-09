Congo-Kinshasa: Trafic de minerais - La MONUSCO dénonce de faux documents à son nom

Les fraudeurs, pour contourner le certificat du processus de Kimberley, recourent à des faux documents avec en-têtes et faux cachets de la Monusco. Elles sont plusieurs, les agences et les sociétés installées à l'étranger, comme cette entité qui opère à partir du Kenya, à être tombées dans le piège.

Elle dénonce l'existence de plusieurs documents soi-disant délivrés par les services de la Monusco et présentés par des trafiquants des minerais pour exporter l'or, le diamant, le coltan et d'autres matières précieuses.

En République démocratique du Congo (RDC), la Monusco s'est vue forcée de rappeler qu'elle n'a aucun mandat lié au commerce de minerais. La mission onusienne en RDC a découvert que de faux documents à son nom étaient utilisés par les trafiquants d'or, de diamant et de coltan, pour sortir ces matières précieuses du pays. Des hommes d'affaires et des sociétés installés à l'étranger s'y sont déjà laissés prendre.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

