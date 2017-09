Gabon: Levée de l'interdiction de sortie du territoire de Jean Ping

Me Dieudonné Happi a été nommé, ce vendredi, président du Comité de… Plus »

Dans une récente interview à RFI, le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Matha a expliqué que Jean Ping et ses alliés ont été ainsi punis à cause de l'appel à l'insurrection lancé le 18 août dernier. La menace étant finie, la punition est levée.

Le rassemblement Héritage et modernité a confirmé samedi 9 septembre dans une conférence de presse l'interpellation de Pascal Oyougou, un proche de Jean Ping. Peu avant lui, Frédéric Massavala, interpellé mercredi dernier, a été écroué vendredi à la prison centrale de Libreville. Le parti d'Alexandre Barro Chambrier a aussi publié une liste d'une vingtaine de personnes interpellées dans tout le Gabon. Il a exigé leur libération sans condition. Durant la conférence de presse, la décision du ministre de l'Intérieur de lever l'interdiction de sortie du territoire de Jean Ping et les leaders autour de lui a été moins commentée.

