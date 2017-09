Mali: Le président IBK inaugure le poste de commandement de la force du G5 Sahel

D'après nos informations, le premier bataillon de la force sera opérationnel avant la fin de ce mois. Et en octobre, si le chronogramme est respecté, on assistera aux premières opérations militaires transfrontalières. Plus précisément dans la zone dite « des trois frontières » entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Sur place, le président malien, plutôt bien accueilli selon les témoins, a fait don de 14 véhicules aux militaires. Il a ensuite promis de tout mettre en œuvre, pour que lui et ses pairs du Niger, du Tchad, de la Mauritanie, et du Burkina Faso, fassent le nécessaire pour le démarrage rapide des activités.

Un pas de plus pour la mise sur pied de la force conjointe G5, dont l'ambition est de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, a inauguré samedi 9 septembre dans le centre du Mali, le poste de commandement central de la force centrale qui doit coordonner les actions militaires entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie.

