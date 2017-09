Afrique: Mbour PC remporte la Coupe du Sénégal dans une ambiance morose

Grâce à un but de Benoît Toupane, l'équipe de Mbour Petite Côte a remporté la finale de la Coupe du Sénégal 2017, ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor dans une ambiance fortement marquée par les souvenirs des personnes disparues le 15 juillet dernier.

On aurait pu s'attendre à une grande fête ce samedi lors de la finale de la Coupe du Sénégal qui opposait les deux équipes de la ville de Mbour (80 kms de Dakar), le Stade et Mbour PC.

Mais, ce fut loin d'une fête en dépit de l'ambiance mise par le Comité "Allez Casa" et les supporteurs des deux équipes.

Les incidents ayant occasionné le décès de huit supporteurs du Stade de Mbour et plus de 300 blessés lors de la finale de la Coupe de la Ligue, sont passés par là et avant même la finale, tous les esprits étaient tournés vers ces disparus.

Organisée dans le grand stade de Dakar, Léopold Sédar Senghor, en raison de la fermeture provisoire du stade Demba Diop où avaient eu lieu les incidents du 15 juillet dernier lors de la finale de la Coupe de la ligue, c'est un euphémisme de dire que cette finale a été peu suivie.

Le stade Léopold Sédar Senghor de 60.000 places, n'a jamais paru aussi grand que ce samedi où les trois quarts du stade étaient vide.

Ces décès et la tenue à Dakar de l'Afrobasket masculin sans compter les résultats moroses (deux nuls contre le Burkina Faso) de l'équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du monde n'ont pas permis de voir l'ambiance des grands soirs.

Sur le terrain, les acteurs qui sont restés plus de quatre semaines sans compétition n'ont pas réussi à mettre la folie dans le stade.

Si le Stade de Mbour qui court toujours derrière sa première Coupe du Sénégal, plus d'un demi-siècle après sa fondation, a essayé de mettre le rythme dans la partie, il n'a pas réussi à maintenir la cadence.

Et Mbour PC avec ses internationaux des moins de 20 ans, Cheikh Bamba Kane et Mohamed Pouye, finalistes de la CAN des moins de 20 ans en Zambie, de faire parler leur talent et leur meilleure organisation dans la partie.

Et c'est lors de leur temps fort que Mohamed Pouye sur un contre sur le flanc droit, délivre un centre sur la tête de Benoît Toupane qui n'a eu qu'à mettre la tête pour l'ouverture du score à la (35').

Aucun but ne sera plus marqué dans cette partie en dépit des nombreuses occasions de part et d'autres.

Il y avait comme une impression d'en finir avec cette saison de football très longue et marquée par les graves incidents du 15 juillet dernier qui vont marquer à jamais le football sénégalais.

Avec ce succès, Mbour PC qui avait remporté la finale 2010 sous le nom du Touré Kunda de Mbour, engrange son deuxième titre et sera le représentant du Sénégal dans les préliminaires de la Coupe de la Confédération Total.

L'équipe de Génération Foot, championne du Sénégal jouera, elle, les préliminaires de la Ligue des champions Total.