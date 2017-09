Afrique du Nord: Malaise dans les rangs du personnel de la MINURSO

A noter que cet organigramme survient au mauvais moment pour la direction de la MINURSO. Et pour cause, «le nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara n'a pas encore noué de contact avec la hiérarchie de la mission. Depuis sa nomination, l'Allemand Horst Köhler travaille sans consulter les services de Kim Buldoc», indique notre observateur.

Il est encore prématuré d'avancer les causes réelles de ce changement au niveau de la hiérarchie au sein des Casques Bleus. Cela pourrait être dû à la multiplication des interventions de soldats de la MINURSO, notamment après l'installation d'un 6e TEAM SITE dans la zone tampon de Guergarat. A moins que ce ne soit la conséquence directe de la supposée menace terroriste guettant les agents de la mission opérant au Sahara marocain et dans les camps de Tindouf.

