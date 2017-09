Congo-Brazzaville: Un sommet à Brazzaville sur la crise libyenne très prometteur

La capitale congolaise ( Brazzaville ) a abrité hier samedi 9 septembre 2017 dans l'antre d'un complexe construit au nord de la ville, ce dimanche 10 septembre la 4ème réunion de Haut niveau sur la sortie de crise en Libye. Les chefs d'état nigérien et sud- africain, Issoufou Mahamadou et Jacob Zuma, le Vice- Président du Soudan, le Chef du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez El Sarraj, le Représentant des Nations- Unies pour la Libye, Ghasam Salam et le Président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat prennent part à cet important sommet devant permettre de trouver incessamment des voies et moyens pour la résolution du conflit libyen, un véritable monstre à plusieurs têtes.

Recevant ses pairs et d'illustres personnalités politiques et diplomatiques africaines et du monde, s'activant autour du dossier libyen, le Chef de l'état Denis Sassou N'Guesso a exprimé sa vive préoccupation d'aller vite pour trouver des issues de sortie de crise au conflit libyen qui perdure depuis la mort en 2011 du guide libyen, Mouammar KHADAFI. » La voix de l'Afrique sur la question libyenne doit être entendue et prépondérante à l'échelle mondiale . » a assuré le Président Sassou NGuesso.

Le maréchal Khalifa Haftar n'a pas fait le voyage de Brazzaville. Il a décidé de s'y faire représenter par une forte délégation à ce sommet. Aguila Salah, chef du Parlement élu basé dans l'est de la Libye et qui appuie le maréchal Haftar depuis l'enlisement politico-militaire en Libye. Selon des informations de Confidentiel Afrique, le sommet de Brazzaville , que l'on présente comme étant le sommet le plus global et inclusif a enregistré la participation pour la première fois d'une délégation de Misrata et de la Commission Dialogue en Libye, à ces négociations.

Nous reviendrons en détails sur les temps forts de ce sommet de Brazzaville.