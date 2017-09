Tunisie: La priorité aux régions du Nord et du Centre-Ouest

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, le 8 septembre de chaque année, le ministère des Affaires sociales a organisé hier à Tunis une conférence nationale sur «la stratégie d'alphabétisation, d'enseignement pour adultes et d'éducation non formelle». Cette rencontre est consacrée à l'examen, par les parties des secteurs public, privé et la société civile, de cette stratégie élaborée en coopération avec le bureau régional de l'Unesco au Maghreb.

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a annoncé, dans son allocution prononcée à cette occasion, la réactivation du mécanisme des incitations financières destinées aux bénéficiaires des programmes de l'enseignement pour adultes et aux associations actives dans ce domaine, tout en prenant en considération les efforts fournis par les enseignants et l'impératif de promouvoir leurs compétences grâce aux programmes de formation.

Un comité sera formé au niveau du ministère pour examiner les mesures ayant pour objectif de relier le système de l'enseignement pour adultes aux différents aspects de la vie sociale et économique afin de lutter notamment contre le décrochage scolaire, a ajouté Trabelsi.

Il signalé, à ce propos, que malgré les réalisations enregistrées dans ce domaine, le dernier recensement (2014) a montré une hausse du taux d'analphabétisation à l'échelle nationale et une disparité entre les régions avec un taux de 30% dans le nord-ouest et 31% dans le centre-ouest.

La stratégie d'alphabétisation, d'enseignement pour adultes et d'éducation non formelle vise à accélérer le rythme de lutte contre l'analphabétisme dans le nord-ouest et dans le centre-ouest, notamment parmi les femmes, a ajouté Trabelsi.

Le ministre a recommandé l'élaboration d'une stratégie de communication prenant en considération la diversité du paysage médiatique et accordant aux médias de proximité l'importance nécessaire pour sensibiliser l'opinion publique à ce sujet.

Le projet de cette stratégie se base sur les principes de la Constitution tunisienne, la Déclaration internationale des droits de l'homme ainsi que les conventions internationales et les législations nationales relatives à l'éducation, à la formation et au développement, soulignant le rôle de l'enseignement pour adultes pour garantir le développement durable.

Ce projet cible notamment les analphabètes âgés entre 15 et 59 ans.

D'autre part, un sit-in a été observé, hier, par des enseignants pour adultes venus des différentes régions de la République pour demander au ministère des Affaires sociales la régularisation de leur situation professionnelle.

Les enseignants contractuels en sit-in ont scandé des slogans appelant au droit à la régularisation de leur situation et dénonçant les contrats précaires et la somme «humiliante» perçue comme prime.

A ce propos, Najet Lassoued, secrétaire générale des enseignants pour adultes, a fait savoir que ce sit-in fait suite à la situation difficile dont souffrent 823 enseignants contractuels et dont la majorité sont diplômés du supérieur.

«Chaque enseignant reçoit une prime de 300 dinars tous les six mois», précise Lassoued, appelant à ce propos à la nécessité de la régularisation de leur situation à l'instar des enseignants suppléants au sein du ministère de l'Education.

Selon la même source, l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) a adopté les revendications des enseignants face aux atermoiements du ministère de tutelle en dépit des mouvements de protestation durant près de quatre ans.

Lassoued a par ailleurs signalé que l'Ugtt a proposé des solutions au cours des deux ans de négociation avec l'autorité de tutelle dont la garantie de la sécurité sociale.

En marge des travaux de la conférence et dans sa réponse lors d'une déclaration aux médias, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a souligné la situation «inacceptable» des enseignants pour adultes, affirmant que le ministère a entamé réellement les négociations avec les représentants des enseignants dans le but de surmonter cette situation.

«Une correspondance a été adressée à la présidence du gouvernement pour appeler à améliorer la situation des enseignants pour adultes dans les plus brefs délais», a-t-il assuré.

Le ministre a mentionné à ce sujet l'importance de ce corps, affirmant que son département ambitionne d'augmenter le nombre des enseignants afin d'atteindre le nombre de 6.230 enseignants et cadres pédagogiques d'ici 2024.

A noter que la conférence nationale autour de «la stratégie nationale d'alphabétisation, d'éducation non formelle pour adultes» est organisée par le ministère des Affaires sociales et s'inscrit dans le cadre de la célébration, le 8 septembre de chaque année, de la journée internationale de l'alphabétisation et de l'enseignement des adultes.