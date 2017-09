Tunisie: Internationalisation de l'affaire

La Tunisie et le Maroc sont les premières équipes assurées de disputer les quarts de finale du… Plus »

Surtout que la Cpi s'est déjà engagée dans une enquête sur les violations des droits de l'Homme en Libye, dont l'affaire des deux journalistes fait également partie. Présents au point de presse, Sami Ktari et Mouaouia Chourabi, respectivement pères de Nadhir et Soufiane, ont reproché aux médias un manque de sérieux dans le traitement du dossier.

Me Neziha Boudhib, du comité de défense de Soufiane et Nadhir, a ainsi posé la question pour donner des réponses. Ses remarques ont porté sur la lenteur des procédures judiciaires. « Cela veut dire qu'il y a quelque part un certain blocage», avance-t-elle, soulignant la possibilité de déposer le dossier auprès de la Cour pénale internationale (Cpi).

