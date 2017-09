Ile Maurice: Décès d'un bébé - «Dokter la inn tro tardé pou tir zenfan la»

Une fois le paiement effectué, le médecin a ausculté l'épouse du trentenaire et a estimé que les battements du cœur du nourrisson étaient faibles. Youkesh explique que le personnel a emmené sa femme en salle d'opération en quatrième vitesse par la suite, mais 40 minutes plus tard on devait lui annoncer que le nourrisson n'avait pas survécu. Il estime que la clinique a fait preuve de négligence médicale. Une enquête a été ouverte au niveau de la police. L'autopsie du nourrisson sera pratiquée ce samedi 9 septembre.

Mais quand ils sont arrivés à la clinique vers midi, la responsable a indiqué aux futurs parents qu'il fallait payer la totalité de la note de frais avant de pouvoir poursuivre avec l'accouchement. «On m'a fait tourner en rond pendant plus d'une heure et le personnel refusait d'admettre ma femme en salle car il fallait que je paye les Rs 85 000 pour la césarienne sur le champ», déplore Youkesh Ramluckhun.

