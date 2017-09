Tunisie: 5e rencontre régionale du 15 au 17 septembre

Le Réseau oiseau d'eau méditerranée (Roem) se réunira du 15 au 17 septembre à Tunis pour sa 5e rencontre régionale depuis sa création, a annoncé hier l'association «Les amis des oiseaux» dans un communiqué.

Parmi les objectifs de ce réseau: améliorer la qualité, la couverture et la fréquence des dénombrements des oiseaux d'eau en Méditerranée; consolider les connaissances sur les zones humides en tant que lieux de vie des oiseaus d'eau, renforcer les capacités nationales et régionales pour collecter, traiter, interpréter et publier des données scientifiques pertinentes sur les oiseaux d'eau, soutenir les échanges et la mutualisation des connaisances au niveau local, régional et international et contribuer à la conservation des oiseaux d'eau et de leurs habitats en Méditerranée, précise le communiqué.

Les nouveaux objectifs du Roem sont d'assurer la durabilité des acquis et de s'élargir à d'autres pays et régions en Méditerranée, tout en espérant que les approches développées puissent être applicables et bénéfiques pour tous les partenaires.

Les partenaires de ce réseau ont su développer des méthodes et outils de travail qui leur ont déjà permis d'atteindre ses objectifs au niveau de la sous-région Afrique du Nord.

Cette réunion sera précédée d'un atelier de rédaction d'un nouvel article scientifique qui permettra au Roem, une fois de plus, de partager les résultats de son travail avec la communauté scientifique et les gestionnaires des zones humides.

Ce réseau avait démarré lors d'un premier atelier de réflexion avec la participation de 5 pays nord-africains (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Egypte) et de la France.