Tunisie: Au-delà du casting

La Tunisie et le Maroc sont les premières équipes assurées de disputer les quarts de finale du… Plus »

Radhi Meddeb s'attend à ce que le gouvernement restaure les équilibres financiers à tous les niveaux (balance commerciale, balance des paiements, budget de l'Etat, caisses sociales, etc.). « Évidemment, la machine économique devra être relancée en tenant compte des transformations postrévolutionnaires, dit-il. Le mot d'ordre de toute entreprise doit être l'inclusion ». Sur le plan politique, Meddeb espère que le gouvernement Chahed II réussira à « amorcer une véritable décentralisation. « Il faut accélérer le vote du Code des collectivités locales et donner du pouvoir aux citoyens », conclut-il. Enfin, l'économiste dit croire fermement que le rétablissement de la confiance entre l'Etat et la population passe par la révélation de la vérité à propos des assassinats politiques.

Bien qu'il valorise le Document de Carthage, l'économiste Radhi Meddeb rappelle que le document trace les grandes lignes pour le gouvernement. « C'est un travail de longue haleine qui doit se poursuivre sur plusieurs décennies », commente pour La Presse Radhi Meddeb, qui estime que le gouvernement actuel devra d'abord engager une vraie guerre contre la corruption. « Ce qui a été fait jusqu'à présent est certes utile, mais les arrestations ont simplement visé des opérateurs de la contrebande », fait-il remarquer. L'économiste pense également que le gouvernement doit remettre le pays au travail et relancer la machine économique pour retrouver la voie du développement et pas seulement de la croissance.

« Ce gouvernement n'a pas droit à l'erreur, note le secrétaire général du parti Al-Jomhouri, Isaam Chebbi. Le gouvernement devra présenter un programme de relance économique qui soit accompagné d'un calendrier, de sorte que l'on sache avec exactitude où en est le gouvernement dans deux mois, neuf mois ou deux ans ». Pour lui, mises à part les guerres contre le terrorisme et la corruption qui doivent se poursuivre, le gouvernement Chahed II est appelé en urgence à redresser la situation économique en rétablissant notamment les équilibres financiers. « En parallèle, les réformes structurelles doivent être menées à leur terme. Je pense notamment à la réforme du secteur public et celle de la sécurité sociale », explique-t-il.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.