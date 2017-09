Madagascar: Ligue des Champions - Fosa Juniors et FC Zanakala en mauvaise posture

USSK après le nul de 1 but partout face au Fosa Juniors a pris la seconde place du groupe. La 3e place qualificative du groupe A se joue entre Fosa Juniors et Varatraza. Cinq places seront encore en jeu demain dimanche 10 septembre 2017 lors de la dernière journée de la première phase.

A Mahamasina, les journées se suivent et se ressemblent pour le champion d'Analamanga d'Elgeco Plus. Les Dinho et consorts ont signé leur 4e victoire d'affilée en s'imposant face au FC Menagnara. Un parcours sans faute qui qualifie Elgeco Plus pour le prochain tour aux côtés de TOP DOM, tombeur du FC Malaimbandy. A Mahajanga, l'équipe du Cosfa Juniors a pris le dessus du MTM sur le score éloquent de 8 buts à 2.

Sans surprise, la tenante du titre, la CNaPS Sport a validé son ticket pour la suite de l'aventure. En enregistrant sa quatrième victoire, les Champions de Madagascar caracolent en tête du groupe D à Fianarantsoa avec 12 points. Hier, CNaPS Sport a pris la mesure du 3FB sur le score de 1 but à 0. FC Angèle se qualifie également pour la suite de l'aventure après avoir largement étrillé AS Espoir sur le score fleuve de 9 buts à 1.

