Tunisie: Bientôt, la relance de la zone industrielle de Sidi Abdelhamid

L'apport associatif

Les opérateurs économiques (industriels et prestataires de service), occupant les 200 lots existant dans cette zone, nous ont formulé quelques suggestions, dont : la réfection des chaussées en partenariat avec la commune et le conseil régional du gouvernorat, la création d'un poste de police, la réalisation et l'implantation d'un centre de vie comportant un bloc administratif et commercial...

A ce sujet, Néjib Attia -- président de l'association du développement durable de Sousse (ADDS) -- nous a confié que ladite association appelle à l'ouverture du GMG sur son environnement, notamment la société civile. D'ailleurs, a-t-il poursuivi, notre association a entamé depuis 2013 deux actions pilotes en partenariat avec le GMG, à savoir : la mise en place d'un système de récupération, de revalorisation et de recyclage des déchets ferreux ainsi que ceux provenant des autres matières premières et l'installation d'une signalisation verticale non lumineuse à même d'orienter et de guider les investisseurs et les visiteurs de la zone, et ce, à travers l'implantation dans le proche futur de panneaux de signalisation ainsi que de deux grands plans-guides qui seront fixés aux deux accès de la zone.

Il a noté que le moment est venu pour remettre les pendules à l'heure en confiant la gestion de la zone à un nouveau conseil d'administration du GMG, intègre, compétent et représentatif -- impliquant impérativement les unités à forte employabilité dont les unités Metz, Hutchunson,Tps... --, et qui sera institué lors de l'assemblée générale élective prévue le 12 septembre.