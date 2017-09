Tunisie: Du sang neuf

La Tunisie et le Maroc sont les premières équipes assurées de disputer les quarts de finale du… Plus »

Du renfort en défense. Le Gambien Lamine Samata a signé pour le COM un contrat de deux ans. Il remplace l'Ivoirien Dos Santos qui a été testé lors du stage de Sousse et qui a été jugé loin de répondre au profil recherché.

La victoire (3-2) acquise de haute lutte avant la trêve internationale sur la pelouse de l'Union Sportive de Ben Guerdane a donné beaucoup de courage et de détermination aux «Jaune et Noir» qui ont vu revenir au bercail leur gardien Anis Jelassi et le latéral gauche Amine Ben Abdallah.

