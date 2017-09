Tunisie: Pour un environnement intégré et épanouissant pour l'étudiant

En fait, la sérénité qui caractérise le travail au sein de l'Oous provient de l'absence de pression, dans la mesure où il n'a pratiquement pas de soucis majeurs en matière d'hébergement, de restauration et de bourses, pour les ayants droit.

En somme, les conditions générales de travail sont propices à l'instauration «d'un environnement intégré et viable pour l'étudiant sur tous les plans, y compris le soutien psychologique, le confort moral, les activités culturelles et sportives», se plaît à répéter Hafedh Gharbi, directeur général de l'institution, qui poursuit : «Grâce à la gestion rationnelle et méthodique de nos ressources, et au projet de renforcement de notre infrastructure et de notre capacité d'accueil, il nous est permis dorénavant de miser sur la qualité des prestations à fournir».

Nouveaux projets

C'est dans cette optique que s'inscrivent différents projets. Il y a lieu de constater, à ce propos, que les travaux d'extension et d'aménagement du siège social de l'office battent actuellement leur plein : «Il s'agit de construire des espaces plus avenants et plus accueillants, dotés de tous les attributs du confort et agencés de façon à ce que les barrières physiques et psychologiques entre les agents et les étudiants soient abolies. D'ailleurs, les agents de l'office bénéficient actuellement d'un cycle de formation destiné à améliorer l'aspect relationnel. De plus, un partenariat est mis en place avec certaines structures et organismes comme l'API, en vue d'atteindre notre objectif d'instaurer un accueil certifié "Marhaba»"».

D'autres projets se placent dans la même perspective. On peut citer à ce propos celui de l'édification d'un centre d'hébergement dont les coûts prévisionnels dépassent les 10 millions de dinars, projet actuellement au stade des études, outre le nouveau siège du centre culturel estudiantin dont l'avancement des travaux d'aménagement se situe à un taux de 95%, pour une enveloppe de 800.000 dinars, ainsi que l'aménagement de trois terrains de sport qui auront nécessité une enveloppe de 500.000 dinars à Gabès, Sfax et Tataouine. Toujours dans le domaine des activités sportives, deux salles de sport ont été équipées aux cités universitaires Ali Nouri et El Yassamine à Sfax pour accueillir les étudiants à titre gratuit.

Enfin, volet entretien et maintenance, les différentes institutions ont bénéficié d'un budget de 320.000 dinars pour l'accomplissement de travaux.

Objectif zéro lit vacant

Le directeur général de l'Oous précise que 67% de la capacité d'accueil des structures d'hébergement ont été déjà affectés en attendant d'attribuer les 33% restants aux demandes de dérogation. Au total, 11.195 réponses favorables ont été accordées aux demandeurs d'hébergement sur une capacité totale d'accueil de 17.381 lits, soit une augmentation de 381 lits par rapport à l'année universitaire précédente. Dans les détails, les statistiques se déclinent comme suit : à Gabès, 3.190 lits ont été attribués sur une capacité d'accueil totale de 4.167, à Gafsa, 2.426 sur une capacité totale de 2.828 et à Sfax, la capacité globale d'accueil est de 6.923 lits. Par ailleurs, des instructions ont été données pour attribuer un logement provisoire aux étudiants dont les demandes sont en cours d'étude, comme cela s'est passé pour les étudiants de première année lettres anglaises qui passent leurs examens du 6 au 13 septembre courant.

A propos d'hébergement, notre interlocuteur assure que son staff œuvre à atteindre l'objectif de zéro lit vacant, sachant qu'auparavant, il arrivait que des centaines de lits ne soient pas occupés. Pour résumer, on apprend que cent pour cent des demandes d'hébergement seront satisfaites pour les ayants droit.

Restauration

5 millions de repas, soit 24.000 par jour sont servis par les 21 restaurants universitaires relevant de l'Oous. Alors que le coût moyen d'un repas se situe aux alentours de 1d500, la participation de l'étudiant n'est que de 200 millimes. L'année universitaire 2017/2018 se caractérise par la rénovation totale des deux restaurants universitaires Ali Charfi et Ezzayatine, tandis que les travaux de réaménagement du restaurant El Manara vont démarrer bientôt. À Gabès, le restaurant universitaire El Wahat a reçu un complément d'équipement et d'agents pour être en mesure de combler le déficit causé par la fermeture du restaurant Omar Ibn El Khattab.

D'autre part, une opération pilote a été mise en route, elle concerne l'utilisation de la carte magnétique à la cité universitaire Ibn El Jazzar en attendant son démarrage à la cité universitaire Ibn Chabbat. L'usage d'une telle carte est une expérience concluante, dans la mesure où elle permet de filtrer les entrées et d'empêcher les intrus, souvent de gros bras, de s'arroger indûment le droit à un repas.

Dans ce même ordre d'idées, des cartes de contrôle d'accès ont été instaurées au foyer universitaire Commandant Bjaoui, sachant que des instructions ont été données pour que la même initiative soit adoptée par les structures analogues à Djerba et Tozeur. Toujours dans la même optique d'amélioration de la qualité des services rendus par les institutions de l'office, 60 agents affectés aux restaurants universitaires ont bénéficié d'un cycle de formation à l'Ecole touristique de Monastir, tandis que trois chefs cuisiniers vont prochainement suivre un stage en Allemagne.

Bourses et aides sociales

Plus de 43.000.000 de dinars ont été alloués aux étudiants, au cours de la dernière année universitaire, au titre de bourse. Ce chiffre est évidemment appelé à s'accroître en raison de l'augmentation des montants des bourses décidée par le gouvernement au titre de l'année universitaire 2017/2018. Le directeur général de l'Oous affirme également que le montant global des aides universitaires s'est élevé à 200 dinars en 2016 /2017.

Amélioration du cadre de vie

L'objectif final de l'Office des œuvres universitaires du Sud étant, toujours selon son directeur général Hafedh Gharbi, de créer une ambiance favorable au travail et à l'assiduité, l'institution œuvre à l'épanouissement moral et intellectuel de ses pensionnaires. Il s'agit non seulement de les débarrasser des soucis qui pourraient constituer des obstacles à leur réussite dans leurs études mais également à leur assurer les meilleures conditions propices à l'éclosion de leur talent et de leurs aptitudes culturelles et sportives. A cet effet, le renforcement de la coopération avec le Commissariat régional à la culture fait partie des projets de l'office pour offrir aux étudiants des dérivatifs et des divertissements sains, mais surtout pour leur fournir l'occasion de faire valoir leurs dons et leurs capacités créatrices. Sur le plan des télécommunications, on a procédé à la généralisation de l'Internet, de l'Adsl et du service Wifi, technologies indispensables à plusieurs égards.