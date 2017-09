Tunisie: Le vent en poupe

La Tunisie et le Maroc sont les premières équipes assurées de disputer les quarts de finale du… Plus »

Le SG part donc avec pas mal d'atouts, l'avantage du terrain et du public, pour continuer sur sa lancée et conforter sa position en haut du classement.

Même si, physiquement, il n'est pas au top, tout laisse penser qu'il sera parmi le onze rentrant qui sera inscrit sur la feuille de match. «Je ne lui demanderai pas de produire un gros volume de jeu et une grande débauche d'énergie, explique Gérard Buscher, mais d'user de son expérience et de son flair du but pour chercher et trouver la faille dans l'arrière-garde sfaxienne. Car ce match très équilibré se jouera sur un petit détail, j'en suis sûr».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.