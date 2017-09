Madagascar: Rugby - La fédération multiplie les bourdes

Le Stade Malacam est toujours plein à craquer.

Incroyable mais hélas vrai mais Malagasy Rugby est en train de commettre l'irréparable en voulant tout simplement disqualifier la Ligue d'Analamanga qui, autant le dire, lui fait de l'ombre avec les matches à guichets fermés de Malacam, preuve si besoin est que le public à déjà choisi son camp.

Que reste-t-il de Malagasy Rugby qui offre une mauvaise image avec ce public clairsemé du Stade Makis ? Un stade Makis en état de délabrement avancé alors qu'il est sensé bénéficier d'une subvention internationale.

Contrairement au Malacam qui fait le plein à chaque week-end montrant ainsi le sérieux de l'organisation du président de la Ligue d'Analamanga, Andry Ravelojaona qui fait l'objet d'un acharnement de la part de Malagasy Rugby.

D'abord par le président Marcel Rakotomalala qui s'est saisi du ministère des Sports pour qu'on enlève à la Ligue son certificat de conformité. Une aberration car il s'agit faut-il le rappeler d'une entité démocratiquement élue à qui le Conseil d'Etat avait donné raison en s'opposant à la suspension de trois ans de Andry Ravelojaona sur une proposition de Malagasy Rugby pour des raisons évidemment obscures.

Ensuite par le responsable du développement de World Rugby, Berthin Zoto, qui a fait une grosse sortie médiatique pour dire que dans ce bras de fer, la faute revenait à la Ligue d'Analamanga. Une affirmation gratuite dont l'objectif est de défendre Marcel Rakotomalala dont les résultats sportifs commencent à chavirer pour ne citer que notre 10e place actuelle alors qu'il fut un temps où Madagascar se trouvait dans le dernier carré africain.

A moins d'une solution appropriée et conforme aux intérêts du plus grand nombre, World Rugby ira jusqu'à suspendre le rugby malgache et c'est ce qui fait sortir de sa réserve, le seul salarié de la fédération internationale, car il y va de ses intérêts. Mais quand il va jusqu' à défendre l'indéfendable en prenant fait et cause pour Malagasy Rugby, alors on ne voit vraiment où il veut en venir.

La balle est maintenant dans le camp du ministère car Malagasy Rugby a fait autant de fautes à tel point que le monde du sport trouverait logique qu'elle fasse l'objet d'une sanction pour ne pas envenimer les choses surtout qu'il s'agit d'une discipline à risques. Et à la veille des élections présidentielles, s'attaquer aux bas quartiers, pourrait entraîner de fâcheuses conséquences.