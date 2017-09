Egypte: Le chef du Hamas en visite au Caire pour la première fois

Le mouvement islamiste est resté discret sur les personnalités qu'Ismaïl Haniyeh doit rencontrer dans la capitale égyptienne. Il évoque simplement des responsables « de haut rang ». Mais ce déplacement en lui-même est déjà la marque d'un rapprochement entre le Hamas et Le Caire. Le mouvement palestinien, proche des Frères musulmans renversés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, était accusé de soutenir les groupes terroristes actifs en Egypte. Et les deux parties entretenaient des relations tendues.

Depuis quelques mois, plusieurs responsables du Hamas ont fait la route entre Gaza et Le Caire. Ce fut le cas notamment de Yahya Sinwar, le nouveau chef du mouvement islamiste dans ce territoire palestinien. Mais jamais encore Ismaïl Haniyeh, lui, n'avait pu se rendre en Egypte. Le désormais nouveau patron du mouvement est resté bloqué dans l'enclave sous blocus israélien et égyptien depuis son élection début mai.

