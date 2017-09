Tunisie: A vos marques...

Outre Makram Missaoui et Makram Slama, le Club Africain aura une équipe jeune qui sera guidée par le meilleur buteur du Mondial juniors en Algérie, Skander Zayed. L'Espérance Sportive de Tunis a aussi perdu quelques cadres, à l'instar de Kamel Alouini, Marouane Meggaïez, Marouane Chouiref, Anis Mahmoudi et Aymen Hammed. A l'instar du Club Africain, l'Espérance alignera une formation new-look cette saison.

L'Etoile Sportive du Sahel devrait démarrer l'exercice en force et se présente comme le postulant le plus sérieux au titre. L'ESS s'est bien renforcée et a gardé ses cadres.

Les postulants en déplacement

Comme d'habitude, Espérance de Tunis, Club Africain et Etoile Sportive du Sahel, dans le désordre cela s'entend, seront les trois candidats habituels au titre. Ce trio débutera la compétition en déplacement. Nous commencerons par le champion sortant, l'Espérance de Tunis. Les «Sang et Or» entament l'exercice face à l'un des promus, le CS Hiboun. Logiquement, les Espérantistes sont mieux nantis pour gagner.

D'ailleurs, l'équipe de Bab Souika est sans doute la mieux préparée, puisqu'elle a entamé tôt ses préparatifs pour la nouvelle saison en participant entre autres à un tournoi international en France puis au Mondial des clubs au Qatar. Il ne reste aux «Sang et Or» qu'à annoncer la couleur en ce début de saison. L'Etoile Sportive du Sahel sera également à l'épreuve du déplacement et donnera la réplique au second promu, l'USTémimienne, dans son fief.

L'ESS ne devrait pas souffrir pour l'emporter. Le Club Africain commencera l'exercice au Cap Bon, à Béni Khiar exactement, face à l'équipe locale. Les jeunes Clubistes ont battu l'équipe égyptienne de Zamalek en amical comme pour dire qu'il faudra compter avec eux cette saison. Ils devront le prouver tout à l'heure face à Béni Khiar.

Il y a aura deux chocs au Sahel entre respectivement El Makarem Mahdia et Téboulba d'une part et le Sporting Club de Moknine et le CHBJemmal d'autre part. Deux rencontres équilibrées où l'avantage du terrain pourrait être déterminant. Le dernier match opposera Sakiet Ezzit à l'ASHammamet. Les Capbonais devraient être sur le qui-vive.

Programme

Salle Sakiet Ezzit

17h00 : CSSE-ASH (Abassi-Chamroukhi)

Salle Mahdia

18h00 : EMM-AST (Gomri-Chaâbane)

Salle Moknine

17h00 : SCM-CHBJ (Sassi-Ben Jemaâ)

Salle Béni Khiar

17h00 : EBSBK-CA (Chaouch-Abid)

Salle Mahdia

15h00 : CSH-EST (Khiari-Boughrara)

Salle Menzel Témime

17h00 : UST-ESS (Frikha-Gargouri)