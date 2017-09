Tunisie: Ecolo et engagé...

Le développement durable est l'idée qui sous-tend cette action menée par une poignée de jeunes de la région sous la houlette du cinéaste Hichem Ben Ammar qui garde de solides attaches avec le Cap Bon depuis le tournage de Raïs Labhar en 2000. Il s'agit, selon lui, de promouvoir, en cette fin de saison estivale, une sorte de tourisme alternatif qui pourrait valoriser tout ce qui est spécifique et caractéristique de la région.

Ainsi, pour assurer son rayonnement, le Festival des récits de la mer prend le parti de miser sur tout ce qui est local, le but étant de valoriser le potentiel existant, en mettant en lumière le meilleur de ce que possède ce village, dont l'emplacement stratégique l'inscrit au cœur des enjeux méditerranéens. Cette jeune manifestation ambitionne, en effet, de devenir un espace d'échange et de réflexion sur des questions concernant les rives sud et nord.

En choisissant d'illustrer le problème de l'immigration clandestine par des films et, notamment, des documentaires tournés récemment à El Haouaria, comme Chkaf louh, de Safa Msahli et Amine Ayachi, le festival veut interpeller les jeunes du village en les invitant à réfléchir sur le sort des milliers de disparus en mer au cours de traversées aussi désespérées que meurtrières.

La première de ce film à El Haouaria prend tout son sens, rappelant que ce village frontalier situé à quelques kilomètres des côtes européennes est un point de partance des clandestins. Un autre documentaire, Les migrants ne savent pas nager suit l'expédition d'un bateau affrété par l'association humanitaire SOS Méditerranée pour sauver du naufrage les occupants d'embarcations de fortune et montre, images poignantes à l'appui, l'horreur d'un phénomène qui se poursuit dans l'indifférence quasi générale.

Des courts-métrages réalisés par des lycéens, à l'occasion d'un concours interlycéen en 2017, abordent aussi cette brûlante question portant le débat dans le milieu scolaire, ce qui constitue une manière inédite de sensibiliser les jeunes par une utilisation citoyenne de l'outil numérique.

En programmant des films et une conférence sur la piraterie de l'écrivain Mohammed Issa El Mouaddeb, natif d'un village environnant, et de l'historien Mehdi Jerad, spécialiste du commerce maritime, le Festival des récits de la mer rappelle une épopée qui constitue la mémoire enfouie d'El Haouaria.

En présentant une rétrospective de l'artiste autodidacte Hédi Ben Nsira qui peint inlassablement son village natal, les oiseaux, les paysages et la vie quotidienne, le festival donne toute son importance au talent de cet artiste confidentiel qui mérite d'être connu par le grand public. Cette rétrospective qui est avant tout un hommage, jette un pont entre les générations.

En effet, Hamida Lahkimi, Karim Lahkimi, Boubaker Ben Brahem et Khaled Ben Faïza, tous originaires d'El Haouaria, accompagnent leur aîné comme pour prendre le témoin et assurer la transmission d'une passion pour un environnement qui est une inépuisable source d'inspiration. La bonne tenue de cette manifestation se propose comme un exemple et invite à l'élévation du niveau des manifestations culturelles régionales.

Tout cela a l'ambition de faire sens et cultive, par la reconnaissance des spécificités les plus locales, l'idée que la politique de décentralisation est l'un des atouts garantissant la vitalité de la Tunisie nouvelle.