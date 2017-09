Tunisie: Tout pour l'attaque

Des renforts

Chamseddine Sameti est complètement rétabli. Il a rejoint ses camarades au cours des entraînements. Il a fait montre d'une volonté certaine pour reprendre sa place avec les siens. Pour sa part, l'attaquant Rafik Kamerji a affiché un rendement probant au cours des entraînements et il sera également avec le groupe. Ces joueurs sont des solutions offensives mais leur participation dépend des choix techniques du coach. Par ailleurs, le défenseur Amine Abbès n'est pas encore rétabli des séquelles de sa blessure face au CSS, il sera suppléé par Slim Bacha.

Revoir l'effectif

Depuis son arrivée à la tête de l'équipe, le coach Pascal Janin a arrêté ses choix de l'effectif. Les Chehaïbi, Chriti, Nebli, Ghribi et Alaa Abbès ne figurent plus dans les choix de l'entraîneur ; ils seront libérés dans le cadre d'un prêt à des équipes de L2. L'arrivée des nouvelles recrues Laâouichi, Layouni et probablement Yassine Salhi, Mossaâb Sassi et Amir Omrani donnera plus de solutions au coach aghlabide. Bref, la JSK doit se rattraper pour retrouver la sérénité et la réussite.

Formation probable : Kalaï, Bouchniba, Dahnous, Bnina, Bacha, Traoré, Sylla, Laâmari, Bouguerra, Kamerji, Munduga.