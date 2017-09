Tunisie: En quête de points

La Tunisie et le Maroc sont les premières équipes assurées de disputer les quarts de finale du… Plus »

Plus haut, la seule absence à signaler est celle de l'avant congolais, Fabrice Ondama, touché avec sa sélection. Pour rappel, volet règlement, un club de Ligue 1 a droit à 4 licences en faveur des étrangers (3 seulement inscrits sur la feuille du match). Le CA, pour sa part, dispose de 3 étrangers de plus de 21 ans (Belkhither-Chenihi- Fabrice Ondama). Quant à Rusike, il est toujours sous contrat avec le club. Enfin, notons que le CA s'apprête à faire appel de la sanction de trois matches à huis clos qui lui a été infligée. L'exécutif du CA informe qu'aucun débordement n'a eu lieu à l'intérieur de l'enceinte de Radès suite au match face au ST.

Quant à l'ex-milieu international Anis Ben Hatira, il pourrait rejoindre le Club Africain dans les prochains jours. L'ancien pensionnaire de Darmstadt et de Gazientepspor pourrait même signer dans les plus brefs délais. Bref, s'il est tenté par le challenge, Ben Hatira n' a pas encore tranché. Aussi, les noms d'autres options secondaires continuent de circuler. Mais rien n'est encore officiel.

