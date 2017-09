Tunisie: La passe de deux ?

Ce fut en sorte une belle résurrection qui traduit la volonté de l'ensemble, encadré par le Portugais José Da Mota, d'entrer sans tarder dans le vif du sujet pour s'immiscer dans le groupe de tête avec la dextérité requise... C'est du moins l'impression qui s'est dégagée à travers la ponctualité et le souci de bien faire qui avaient caractérisé l'évolution des coéquipiers de Maher Hannachi au cours des dernières séances d'entraînement.

Une attention particulière a été accordée au cours de ces séances au volet tactique, de manière à consolider beaucoup plus l'homogénéité entre les lignes, et d'assurer la rentabilité escomptée.

Certes, l'échéance en cette 4e journée du nouvel exercice ne sera point une sinécure, puisqu'elle mettra aux prises les «Noir et Blanc» au Stade Gabésien qui fait partie du groupe de tête et qui évoluera cet après-midi sur son terrain et face à un public qui lui est entièrement acquis.

Quoi qu'il en soit, seule la réalité du terrain devrait primer. Il revient aux «Noir et Blanc» d'être en mesure de faire le break... Ce que leur entraîneur n'a eu de cesse de leur rappeler.

Sur ce plan, les consignes données aux joueurs consistent surtout à assurer la mainmise sur le compartiment névralgique du milieu de terrain et d'empêcher l'adversaire de venir peser de tout son poids sur leur arrière-garde. En parallèle, les actions offensives devraient être aussi bien rapides à travers des montées sur les ailes. Karim Aouadhi, Walid Karoui, Kingsley Sokary et Maher Hannachi auront à jouer ce rôle, en assurant, d'une part, une défense haute et, de l'autre, en déclenchant des mouvements offensifs propres à procurer aux deux avants de pointe, Chaouat et Marzouki, l'opportunité de prendre à défaut la défense adverse.

Une seule option

C'est que, bien que confrontés à l'épreuve du déplacement et face à un adversaire qui vient d'aborder le nouvel exercice de belle manière, les «Noir et Blanc» n'ont, tout à l'heure, qu'une seule et unique option : la victoire.

Un pari qui est tout de même bien exaltant pour un ensemble qui gardera l'ossature de la formation qui a réussi le come-back lors de la précédente journée. Seul le jeune Oussama Amdouni ne sera pas présent à l'appel pour des raisons de santé. Il sera suppléé par Alaâ Marzouki.

Quant au poste de gardien de but, il sera de nouveau confié au suppléant de Rami Jridi (encore en convalescence), Mohamed Hédi Gaâloul, qui a fait montre jusque-là de beaucoup de vigilance et de métier; ce qui lui a valu la confiance de ses coéquipiers d'abord et du staff technique aussi.

Formation probable

Gaâloul, Methlouthi, Monday, Meriah, Ben Salah, Aouadhi, Karoui, Sokary, Hannachi, Marzouki et Chaouat, avec l'opportunité d'aligner Waliou N'doye comme avant en deuxième mi-temps pour suppléer Chaouat.