Afrique Centrale: BAD - Un Sénégalais nommé directeur général adjoint pour le développement régional de l'Afrique centrale

Abidjan, Côte d'Ivoire — Le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a le plaisir d'annoncer la nomination de Racine Kane à titre de directeur général adjoint du Bureau de développement régional et des affaires de l'Afrique centrale à compter du 15 septembre 2017.

M. Kane, ressortissant sénégalais, apporte une expérience au développement de 30 ans. Avant sa nomination, il était le représentant-résident de la BAD pour le Cameroun depuis 2010. Son leadership a entraîné une croissance significative de la taille du portefeuille de la Banque au Cameroun, au renforcement de la qualité et de la performance des programmes de prêt et de non-prêt et à l'amélioration de la capacité de mobilisation de ressources et de cofinancement du pays dans divers secteurs.

Au cours de son mandat, il a contribué à faire progresser de manière significative le dialogue sur les politiques, ce qui a permis à la Banque de devenir un conseiller privilégié du gouvernement sur diverses questions stratégiques. Il a joué un rôle important dans la promotion de l'intégration régionale, en particulier au niveau des Communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Ouest et de la Communauté économique régionale des États de l'Afrique centrale.

M. Kane a commencé sa carrière avec la BAD en 2003 en tant qu'économiste principal basé en Tunisie, et en 2008, il a été promu économiste en chef responsable du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo.

M. Kane a travaillé plus tôt en tant que chef de la planification générale au ministère de l'Economie, des Finances et de la Planification du Sénégal entre 1989 et 1994 et tant que macroéconomiste pour l'unité de la politique économique du ministère de l'Economie et des Finances du Sénégal entre 1995 et 2002.

Il détient un baccalauréat en sciences et une maîtrise en économie de l'Université de Dakar, au Sénégal, un diplôme d'études supérieures en politique de développement, ainsi que divers certificats en planification industrielle et énergétique de l'Institut africain pour le développement économique et la planification.

Faisant un commentaire sur la nomination, le Président Akinwumi Adesina a déclaré : "Racine apporte une connaissance approfondie des économies de la région de l'Afrique centrale, une vaste expérience des opérations de prêt et de non-prêt de la Banque et une capacité à établir des partenariats stratégiques avec d'autres organismes de développement. Il renforcera de manière significative le Bureau régional d'affaires et de développement de l'Afrique centrale pour stimuler le développement accéléré des pays de la région de l'Afrique centrale ".