Tunisie: Une nouvelle ère commence

Aujourd'hui, un match important et difficile attend l'équipe à Métlaoui. Les supporters s'attendent au déclic psychologique avec l'arrivée de Hidoussi. Les joueurs n'ont pas lésiné sur l'effort au cours des séances d'entraînement. Chacun veut gagner la confiance de l'entraîneur.

Ce dernier a quand même une idée sur l'équipe et il en connaît quelques éléments. Mardi, il a pris en main la totalité de l'effectif, au stade 7-Mars. Nombreux et variés étaient les exercices physiques et tactiques effectués sur un rythme soutenu. Mercredi, l'équipe s'est dirigée vers Tozeur pour poursuivre la préparation loin de toute tension. 24 joueurs étaient du voyage.

Un onze new-look

Remaniée par les transferts et les recrutements, l'équipe n'aura plus la même allure avec Hidoussi. Cela ne veut pas dire qu'il va tout chambarder d'un seul coup. Il garderait dans la formation rentrante, contre l'ESM, les éléments de base évidemment, ainsi que la majorité de ceux qui étaient titulaires et qui ont tiré leur épingle de jeu dans les précédentes rencontres, à l'instar de Boufalgha, Coulibaly, Jemali, Taboubi, Jacob, Ben Hassine, Lwa Lwa, Bellagha et Chaïbi.

Le gardien Kalfaoui et Aymen Lafi, blessé, laissés à Ben Guerdane, ne seront pas de la partie. L'adversaire est difficile à manier devant son public. Une nouvelle ère commence pour l'USBG. Les changements survenus dernièrement au niveau du staff technique et de l'effectif nécessitent un peu de temps pour l'intégration et l'homogénéité entre les anciens et les nouveaux.

Les supporters devraient être compréhensifs et cléments, soutenir leur équipe et être à ses côtés mentalement et matériellement. Ainsi, les résultats positifs ne tarderaient pas à venir. Rentrer de Métlaoui avec un score de parité ou une victoire serait une bonne entrée en matière pour Hidoussi et son ensemble.

Formation probable : Walid Kridène, Bellagha, Boufalgha, Coulibaly, Jemali, Jebali, Ben Hassine,Jacob, Taboubi, Chaïbi et Lwa Lwa.