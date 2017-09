Tunisie: On attend une réaction

Face au COM, on veut repartir du bon pied afin de mieux entrevoir l'avenir proche du CAB dans cette nouvelle compétition 2017-2018.

«Avec le meilleur onze possible»

La formation cabiste enregistre cet après-midi la titularisation de Seïfallah Hosni aux côtés de Seddik à l'axe central, en l'absence de Ressaïssi suspendu. Sur les côtés de la défense, on reconduira Mohamed Habib Yeken et Ben Nécib respectivement à droite et à gauche. Devant, Hamza Jlassi et Bilel Saïdani évolueront comme milieux défensifs derrière Ben Wannès et Belarbi appelés tous deux à plus d'efficacité dans la construction du jeu. En attaque, l'entraîneur Lassaâd Dridi choisira entre Jassem Hamdouni et Jacques Médina pour épauler Zied Ounalli. Quant à Messaâdi et Dridi surtout, ils pourraient être incorporés en cours de match.

Formation probable : Kasraoui-Mohamed Habib Yeken-Hichem Ben Nécib-Seïfallah Hosni-Seddik Méjri-Hamza Jlassi-Bilel Saïdani-Firas Belarbi-M. Ben Wannès-Jassem Hamdouni-Zied Ounalli.