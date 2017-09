Guinée: Labé - Qui est derrière le lotissement entamé dans la petite forêt de Diaoubhé ?

Pour rappel, c'est un amoureux de la flore dénommé Abdoulaye Diaoubhé dont le petit nom est "farba" qui aurait planté et entretenu ces arbres jusqu'à obtenir ce résultat que l'on a de nos jours et il en était tellement amoureux qu'il avait interdit de couper ne serait ce qu'un bâton dans les environs.

Au regard des enquêtes qui ont été menées par la commune et notre rédaction distinctement ,il s'avère que le responsable du quartier lui même est un homme impliqué dans la vente du foncier en fait foi la présence d'instruments de mesures dans son engin et en permanence.

Joint au téléphone pour le même sujet le responsable des affaires domaniales de la délégation spéciale qui a en amont fait un travail responsable a bien voulu élucider la situation pour le peu qu'il en sait Mamadou Bachir Koula Diallo :« des citoyens ont appelé la commune pour alerter d'un éventuel lotissement de la forêt j'ai alors mis à profit mon passage dans la zone pour un autre conflit domanial pour me faire accompagner de ceux qui m'avaient alerté, effectivement la forêt est entrain de subir un lotissement car on a vu les piquets, j'ai alors appelé le responsable du quartier pour lui demander s'il le savait il a répondu par la négative tout en promettant d'aller constater mais il a placé que ce qu'il sait qu'il y a un domaine à proximité dont les propriétaires ont commandé un lotissement, à la commune on avait convoqué le sieur pour le mettre au parfum de la situation et le mettre en garde ,on leur a même interdit de créer un passage dans la forêt... .il était tellement triste de couper un arbre aujourd'hui au point que ça équivaudrait à sabrer des êtres humains aujourd'hui car c'est une question de vitalité . »

La ruée sur le foncier est une réalité des plus palpables à Labé, sauf que cette ruée prend parfois des allures incontrôlées comme c'est le cas ces derniers jours dans le quartier Koulidara , où des piquets de lotissement ont été constatés dans la petite forêt de Diaoubhé entretenue depuis plusieurs décennies par un citoyen et qui vu son utilité publique aujourd'hui bénéficie du regard des autorités notamment communales.

