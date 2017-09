Angola: Mbanza Kongo / Patrimoine de l'Humanité qui honore l'Afrique - Ministre de la Culture

Luanda — L'élévation de la ville historique de Mbanza Kongo, jadis capitale du Royaume du Kongo, au rang de Patrimoine de l'Humanité, honore l'Angola en particulier, et toute l'Afrique en général, car cet acte valorise la "riche" histoire des communautés de la région qui regroupe l'Angola, la RDC, le Congo Brazzaville et le Gabon.

C'est ce qu'a déclaré vendredi à Paris la ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, soulignant qu'il s'agissait d'un Patrimoine Transfrontalier, qui contribue au développement durable de la région, à la création de postes d'emploi nouveaux au profit des nouvelles générations, et surtout au progrès des communautés qui vivent dans la région.

S'exprimant, depuis le siège de l'UNESCO, en marge de la cérémonie de réception du Certificat d'inscription de Mbanza Kongo sur la Liste de Patrimoines de l'Humanité, la ministre a ajouté: "C'est un patrimoine qui honore, non seulement l'Angola, mais aussi tout le continent africain en général, et la conquête a été possible grâce à un travail de diplomatie culturelle effectué auprès des partenaires africains et des membres de la Communauté des Pays Lusophones (CPLP), qui l'ont soutenu en tant que parties bénéficiaires".

Mbanza Kongo a projeté l'Angola sur l'arène de la politique culturelle mondiale, ce qui exigera de tous les acteurs de la société angolaise, la conservation, valorisation et promotion de cette ville historique, actuellement chef-lieu de la province de Zaire (nord), a-t-elle dit.

L'élévation de Mbanza Kongo au rang de Patrimoine de l'Humanité est une responsabilité qui exigera également des dirigeants de la région un engagement sérieux avec la paix et la stabilité, dans lequel l'Angola se distingue par une politique d'inclusion sociale et par le maintient de bonnes relations défendues par le président José Eduardo dos Santos, non seulement au niveau des pays de la Région des Grands Lacs, mais aussi au niveau de tout le continent africain, a-t-elle ajouté.

Mbanza Kongo fut, au siècle XVII, la plus grande ville de la Côte occidentale de l'Afrique centrale, peuplée d'environ 40.000 habitants (Natifs) et 4.000 européens.

Centre historique, la ville de Mbanza Kongo fut la capitale du Royaume du Kongo, qui regroupait l'Angola, la République Démocratique du Congo (RDC), le Congo (Brazzaville) et le Gabon.