Ile Maurice: Alan Ganoo donne la réplique à Roshi Bhadain

«Peut-on laisser le champ libre à un gouvernement qui se comporte comme un camion fou ?» Alan Ganoo, président du Mouvement Patriotique (MP) a donné la réplique à Roshi Bhadain et a critiqué la position du gouvernement face aux habitants de La Butte et de Résidence Barkly, ce samedi 9 septembre, face à la presse.

«Dans un congrès cette semaine, Roshi Bhadain a formulé des attaques gratuites et violentes contre tous les partis de l'opposition. Mais pas contre le MSM. Il a changé de ton. Il a dit que je donne un coup de main à Arvin Boolell et que je travaille pour un rapprochement avec le Ptr et le PMSD. Je n'ai ni rencontré Navin Ramgoolam ni Xavier-Luc Duval», a affirmé Alan Ganoo. Il a fait ressortir que la première réunion du parti par rapport aux élections partielles dans la circonscription no 18 aura lieu ce vendredi à Berthaud.

Il est aussi sur les propos du leader du Reform party, demandant aux autres députés de l'opposition de démissionner comme lui il l'a fait. «Pa enn kestion nu pa envi démisioné. Le gouvernement a une grande majorité. C'est un grand risque pour la population si nous démissionnons. Jean-Claude Barbier et moi avons déjà démissionné dans le passé, nous n'avons pas peur de le faire. Banla pou tro kontan. Bhadain inn envi pren sa décision la, lib a li.»

Le député de l'opposition est également revenu sur la situation des habitants de Résidence Barkly et de La Butte. Alan Ganoo se demande si le gouvernement a prévu un plan d'aide et de réhabilitation de ces familles. «Nous ne politisons pas cette affaire mais c'est impensable que l'État offre de tels traitements à des citoyens. Le gouvernement s'est entêté. Maintenant il faudra colmater. Il ne faut pas laisser les familles reconstruire ce qui a été démoli. C'est comme adding salt to injury», a-t-il fait ressortir.