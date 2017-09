Afrique: Afrobasket 2017 / Sénégal-Afrique du Sud (83 à 44) - Les Lions débutent par un carton

Le Sénégal a bien commencé l'Afrobasket 2017 qui s'est ouvert hier, vendredi, au stadium Marius Ndiaye. Pour le match inaugural, les Lions n'ont pas eu à forcer pour venir à bout de l'Afrique du Sud, son premier adversaire dans la poule D, qu'ils ont dominé sur la marque de 83 à 44. Les Lions enchainent ce samedi en faisant face à l'Egypte, un adversaire de calibre supérieur, qui a nettement annoncé la couleur en étrillant en ouverture le Mozambique (75-47).

Le Sénégal s'est offert un carton offensif pour sa première sortie dans l'Afrobasket 2017 qui a démarré hier, vendredi, à Dakar et à Tunis. Devant un public qui a répondu présent dans les gradins, les Lions ont déroulé sur le parquet en surclassant l'Afrique du Sud sur la marque (83-44). Plus frais et plus entreprenants, Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers ont engagé le match par une défense en zone compacte. Poussés par un public enthousiaste, les hommes de Porfirio Fisac ont pourtant commencé au petit trot avant de prendre rapidement l'avantage à la fin du premier quart- temps ( 18-12).

En alternant sa défense, les Lions prennent ensuite la mesure des Sud Africains qui ne vont pas au bout de leur possession de balle et essayent des tirs forcés.

En faveur d'un jeu de contre attaque rondement mené par le meneur Ibrahima Niand, Clevin Hannah et Maurice Ndour, les Lions en profitent pour être plus incisif sur les phases offensive et accéder à la pause avec une bonne marge (42-18), grâce à la bonne adresse de Mohamed Faye sur les tirs à longue distance.

Au retour, le sélectionneur Porfirio Fisac , sans grande pression, tourne son banc. N'ayant plus de solutions face à une équipe sénégalaise exerçant toujours le pressing en zone, les Sud africains multiplient les pertes de balles et les tirs précipités. Les Lions emballent la partie et placent l'écart de points à 30 (60-30. 6e) avant de boucler le 3e acte de jeu sur la marque de (67 à 35).

A ce tarif, le dernier quart temps aura des allures de démonstration pour le Sénégal. Les Lions tombent même dans une certaine facilité avec des pertes de balle toutefois sans conséquence au tableau d'affichage puisqu'ils réussite à tenir à bonne distance les partenaires du pivot Gabriel Christopher. Gorgui Sy Dieng plus présent sous la raquette et sur les tirs à mi distance donne le tempo.

Dans son sillage, les Lions terminent en roue libre et scellent la partie sur la marque de 83 à 44. Les Lions enchaînent ce samedi en affrontant l'Egypte pour le compte de la deuxiéme journée du groupe D de l'Afrobasket. Le premier ticket qualificatif en quart de finale sera le principal enjeu dans ce duel aux allures de finale de poule. Les Pharaons ont réussi leur entrée en matière en s'imposant, en ouverture, largement devant le Mozambique (75-47).

PORFIRIO FISAC DE DIEGO COACH DES LIONS : « Aucun match ne va être facile »

« C'était très important de bien commencer le match et ce tournoi. On doit être capable de grandir chaque jour. Aucun match ne va être facile. L'Afrique du Sud a été un adversaire qui nous a un peu compliqué la tâche. On a été capable dans un moment clé du deuxième quart temps d'augmenter notre niveau défensif. C'est ce qui nous a permis de prendre un avantage au tableau d'affichage.

Dans cette sélection, tous les joueurs sont là pour jouer. Je suis un entraîneur qui aime bien jouer avec ses joueurs. Certains joueront plus et d'autres moins. Ils doivent tous être dans des conditions de pouvoir jouer et exactement comme ils l'ont fait aujourd'hui.

Le match contre l'Egypte est très important. On n'aura pas cette pression du premier match d'ouverture. On sait que l'Egypte est une équipe qui a commencé à travaillé il y a pas mal de temps et pratique un bon basket. Avec des joueurs qui peuvent s'ouvrir et bien tiré de l'extérieur. On devrait améliorer notre défense pour ces situations là.»

MALEYE NDOYE : « Notre défense va être très déterminante durant le tournoi»

« Nous sommes content de la victoire. L'objectif était de bien jouer en défense. On sait que notre défense va être très déterminante durant le tournoi. On a essayé d'être très agressif. Nous avons eu beaucoup d'interception qui nous a donné des paniers faciles. On n'a pas trop regardé le score. Le plus important était donc de bien jouer en défense et jouer librement en attaque.On sait que c'est un tournoi. On prend match après match. Le plus important était de bien démarrer le tournoi par une victoire. Contre l'Egypte ce sera un autre match. Il ne faut pas se projeter et prendre match par match »

GORGUI SY DIENG PIVOT DES LIONS : « L'objectif n'était pas de s'imposer devant l'Afrique du Sud mais de gagner l'Afrobasket »

« C'était aujourd'hui notre premier match et il nous a permis de jouer en équipe. L'essentiel était de gagner et de tirer les enseignements en vue des prochaines sorties. L'objectif n'était pas de s'imposer devant l'Afrique du Sud mais de gagner l'Afrobasket. Nous demandons au public de continuer à nous soutenir. L'Etat a rempli son devoir, le public devrait nous pousser à remporter les trois victoires en phase de poule. On va se préparer pour remporter le prochain match »