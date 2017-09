Congo-Kinshasa: Signature du mémorandum d'entente entre Global Compact-RDC et l'Initiative Global compact

C'est une première en Afrique francophone qui permettra de renforcer l'engagement du secteur privé et de contribuer à la stabilisation et au développement de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Gouvernement Congolais a lancé des activités du réseau du Global compact-RDC, au cours d'une cérémonie organisée le jeudi 07 septembre 2017, à Kinshasa. Le temps fort de cette cérémonie était la signature d'un mémorandum d'entente entre le réseau Global compact-RDC (GC-RDC) et l'Initiative Global compact.

Plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et socio-économiques ont rehaussé de leur présence cet événement. Le Premier-ministre de la RDC s'est fait représenté par le ministre Pré le Premier-ministre, Tshibangu Kalala qui a donné le coup d'envoi des activités du Global compact en RDC, une initiative clé en appui aux 17 Objectifs de développement durable (ODD).

La signature du mémorandum d'entente entre les deux parties, accompagne la mise en œuvre de l'ODD 17, relatif au renforcement des partenariats en appui aux populations, qui demeurent à la fois bénéficiaires et promoteurs du développement socio-économique.

Renforcer le cadre légal des affaires

Dans son allocution, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Dr Mamadou Dialo a demandé au Premier-ministre de donner l'impulsion aux différents ministères sectoriels pour que, « ce partenariat puisse émerger et devenir réellement un climat des affaires amélioré, condition essentielle pour la réalisation du rêve d'émergence de la RDC », a-t-il souhaité.

« Un tel climat des affaires, serein et incitatif, permettrait à des entreprises-phare de la RDC d'être à la pointe du développement et de l'amélioration des conditions de vie de la population, tout en leur permettant de réaliser des retours sur investissement appropriés. », a expliqué Mamadou Dialo. Par ailleurs, il estime que « renforcer le cadre légal des affaires est une nécessité qui permettrait aux opérateurs congolais d'œuvrer pour le développement d'un secteur privé plus performant, acteur clé dans la réalisation des objectifs de stabilisation, de développement économique et d'apaisement du climat social du pays ».

« Strict respect de la Constitution » ?

A cette demande des Nations Unies, le Gouvernement congolais estime qu'un tel appui au réseau local GC-RDC ne serait possible que, « si tout se passe dans le strict respect des lois du pays et de la constitution de la république », a déclaré Me Tshibangu Kalala. Mais qu'entend-on par « strict respect de la Constitution ? », quand on sait que la Constitution de chaque pays membre des Nations Unies est sous-jacente de la Déclaration universelle de droits de l'homme et de la Charte de l'Onu.

Il sied de rappeler que la RDC est un membre important des Nations Unies qui s'est engagé à atteindre les ODD, à l'horizon 2030. Sur ce point, l'Initiative Global compact est un outil important de l'Onu pour la promotion de la solidarité et de la bonne gouvernance. Quoi de plus normal que la RDC se réjouisse de la présence du réseau local de cette initiative qui permettrait aux opérateurs congolais, d'œuvrer pour le développement d'un secteur privé plus performant.

Ainsi, ces observations mettent l'accent sur le rôle clé du secteur privé dans la stabilisation de la région. Elles relaient aussi les messages de l'Onu prononcés au cours de la récente Conférence sur la promotion des investissements privés dans la Région des Grands Lacs, tenue en début 2016 à Kinshasa.

C'est ainsi que, Mamadou Dialo a appelé « urgemment» les dirigeants congolais et autres acteurs sociaux à « se laisser guider par les dix principes fondateurs régissant la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ». Ces principes sont axés autour de quatre grands domaines. A savoir : les droits de l'homme, les droits du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption.

UN Global compact # UNGC# (Pacte mondial des Nations Unies) est un Programme reconnaissant le rôle clé des entreprises dans le changement de notre planète, par le respect du développement socio-économique. Mettant l'Homme au centre des préoccupation, il reflète le paradigme d'un monde où sont combinés, le développement durable, la RSE et les normes commerciales responsables.

UNGC compte à ce jour, 80 réseaux répartis dans 170 pays dans le monde. En RDC, ce réseau est rendu possible à l'initiative et l'accompagnement du Royaume des Pays-Bas. « Nous sommes convaincus que seule une économie durable peut soutenir une véritable croissance. Nous voyons beaucoup de possibilités ici en RDC pour promouvoir ce mouvement », a affirmé l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC, Robert Schuddeboom qui s'est réjouit de l'aboutissement de ce processus entamé depuis plus de deux ans.