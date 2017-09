Ile Maurice: Simulation - Chronologie d'un crash aérien

d'une salle, ils érigent une tente. Ce sera le centre de triage. Les blessés y sont transportés et selon leur état, ils reçoivent les soins sur place, dans le Survival Centre ou sont transportés à l'hôpital le plus proche, déjà averti.

Mercredi, 6 septembre. Il est 14 h 41 lorsque le porte-parole d'Airports of Mauritius Ltd annonce un crash à Plaisance. Il s'agit du vol CL190 pour Madagascar. On déplore 15 morts. 39 passagers ont survécu, dont 21 ont été transférés à l'hôpital de Rose-Belle. Mais aucune raison de paniquer car il s'agissait de l'exercice Fireball, qui vise à tester le protocole établi en cas de crash au décollage. Cet exercice taille nature - ou presque - est fait tous les trois ans et est primordial pour le renouvellement de la licence d'opération de l'aéroport. Par contre, le prix de l'opération, qui nécessite une préparation de six mois, est passé sous silence. Un petit tour sur les lieux... .

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.