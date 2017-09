Le Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa, l'un des hauts lieux de la culture congolaise, vient de rendre public, jeudi 7 septembre 2017, le programme de ses activités du mois de septembre 2017. C'était au cours d'une conférence de presse organisée dans la Salle de spectacles. Avec une équipe bien garnie, l'Agenda de septembre propose des grands événements culturels susceptibles d'éduquer, former, informer et divertir le public.

Situé en plein centre-ville, le Centre Wallonie Bruxelles reste un espace privilégié de créations, rencontres, d'échanges, de débats, de partenariats et d'amitié.

Il est, aussi, un foyer de valorisation des artistes congolais qu'ils soient musiciens ou chanteurs, comédiens ou metteurs en scène, cinéastes ou photographes, danseurs ou chorégraphes, sculpteurs ou peintres, stylistes ou modélistes...

Il est également le partenaire patenté de tous les opérateurs culturels de la cité à Kinshasa et des autres provinces, comme les partenaires du Bureau Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi, de l'Espace Ngoma à Kisangani, des 3 Tamis à Bukavu, de la rencontre des Opérateurs Culturels à Kananga, du Centre Culturel Likumbi à Matadi, du Foyer culturel de Goma...

Dans la foulée, il favorise également les échanges des artistes du Sud et ceux de Wallonie Bruxelles. Pour s'acquitter de ses missions, comme de coutume, il a publié le calendrier de septembre avec de bons spectacles qui contenteront le public.

Le programme complet est là !

Du 12 au 13 : événement mettant au centre un forum des Femmes Congolaises

Jeudi 14 à 19h : cinéma avec le Film "Ministre des Poubelles" écrit et réalisé par Quentin Noirfalisse et mis en scène par Emmanuel Botalatala.

Vendredi 15-19h : concert de Gemima Band, artiste qui navigue aisément entre la Rumba congolaise, le jazz, la salsa et le slow avec des interprétions de classiques congolais et internationaux et des compositions personnelles.

Mardi 19-19h : Rythmes et danses par Nsango Mbonda, dans lesquels, il décrit la vie quotidienne telle que vécue par les Anciens et transmise aux générations. Ce spectacle recourt également aux artifices de la nouvelle création ou la gestuelle est très marquante et les percussions impressionnantes.

Jeudi 21-19h : musique Chorale avec le Chœur MC crée en 2015. Avec un double brassard, elle intervient en musique dite religieuse et dans la rumba.

Vendredi 22 -19h : Kinshasa, Nuit du jazz avec les artistes pointus à l'instar de Julien HUCQ, Kinjazza, Les Salop'arts, Kinfanfar Jazz, Alexia WAKU et José HENDRIX.

Du 21 au 23-10h : la Grande Rentrée littéraire de Kinshasa