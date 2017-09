Congo-Kinshasa: Expo Béton 2017 - Jean Bamanisa gagne le pari de la deuxième édition !

La deuxième édition de l'Expo Béton RDC 2017 a été lancée hier, jeudi 7 septembre 2017 au Shark Club dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. Plusieurs membres du Gouvernement ont pris part au lancement de la deuxième édition de cette exposition. Un pari gagné pour l'initiateur de ce grand projet, Jean Bamanisa. C'est le Ministre des Infrastructures, Thomas Luhaka, représentant personnel du Premier Ministre qui a coupé le ruban marquant ainsi le début des activités de sa deuxième édition.

Lors de son intervention, l'initiateur de ce projet a rassuré le gouvernement de la disponibilité de l'expo béton et de ses partenaires dans la constitution d'une plateforme des professionnels de la construction afin d'apporter des propositions et recommandations. Il faut rappeler qu'il y a un concours des étudiants qui se déroule dans le cadre de cette exposition. C'est le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire qui a lancé ce concours.

«Ne faudrait-il donc pas instituer, dès à présent, un cadre d'échange et de suivi ? Nous serons heureux d'appuyer votre programme et celui prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République dans les objectifs et ambitions dans la construction des infrastructures des ouvrages essentiels à nos populations, clairement exprimés à travers sa vision de 2006 de 5 chantiers et de 2011 de la révolution de la modernité. La population de l'Afrique croit à un rythme exponentiel», a dit Jean-Bamanisa Saïdi.

Ces travaux auront pour mérite de répondre à quelques questions essentielles notamment, quel est le plan d'action de la politique d'habitat en RDC ; Comment opérer en société de promotion immobilière, quelles sont les facilités qui sont accordés ? Comment règlementer la construction à partir de la base dans des plans particuliers d'aménagement, des autorisations de bâtir, de la protection des zones préalables définies pour l'habitat, l'industrie à travers les zones économiques spéciales, les mines, l'agriculture. Si les ciments et les fers à béton sont disponibles, qu'en est-il des autres matériaux du bâtiment afin que le coût de la construction ne reste pas au-dessus de 1000USD par m2, mais soit bien moins de 500$ par m2 comme dans les pays voisins ; Qu'en est-il de la loi sur le partenariat public-privé PPP et les programmes des infrastructures essentielles sur la responsabilité du domaine public ;

Quelles sont les capacités des entreprises de constructions celles de fabrication des matériaux tels les ciments, les fers à béton, les matériaux électriques, matériaux de plomberies, de décoration et comment se concilient les objectifs entre les secteurs privés et publics sur ces questions reprises dans les priorités du programme de 5 chantiers et de la révolution de la modernité ; Quels sont les programmes de formation de l'emploi et des ressources humaines en RDC ; et enfin Quels sont les facilités financières disponibles à tous les niveaux de l'intervention tant publique que privée.

Représentant personnel du Premier Ministre, Thomas Luhaka n'est pas allé par le dos de la cuillère pour reconnaître les mérites de Jean Bamanisa, initiateur de ce grand projet. A l'en croire, Expo Béton est très important dans la mesure où elle offre des opportunités non négligeables à l'ensemble de la population congolaise.

«C'est un sentiment de joie et de surprise parce que je ne savais pas qu'il y avait autant d'entreprises dans le secteur de bâtiment et de la construction des infrastructures. J'ai découverts des grandes choses avec la possibilité que les entreprises offrent, pas seulement à Kinshasa, mais dans toutes les provinces de la RDC », a dit le Ministre des Infrastructures.

Il a recommandé vivement, pour ce faire, à tous les congolais de visiter cette exposition car, il y a énormément des surprises. «Par exemple, et je viens de le découvrir que le prix du ciment a beaucoup baissé. En plus il y a des promotions à l'occasion de cette expo. Le gouvernement continue d'encourager les investisseurs privés du secteur de la construction. Le gouvernement va étudier les voies et moyens pour conjuguer les efforts pour pouvoir relancer et dynamiser le secteur de la construction en RDC. Je profite de l'occasion pour féliciter et encourager l'initiateur de ce grand programme pour son esprit d'innovation », a dit Thomas Luhaka.

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'on a noté la présence de plusieurs membres du gouvernement notamment, le Ministre de l'ESU, Steve Mbikayi ; le Ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou, le Ministre de PME, Bienvenu Liyota, etc.