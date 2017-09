En formant son quatrième gouvernement, chargé d'amorcer le virage de 2019, année des élections présidentielles et locales, le chef de l'Etat, Macky Sall a misé sur ses hommes de confiance. En effet, au niveau des départements de souveraineté, mais aussi des départements nouvellement créés, le président y a placé des personnalités de son parti politique, l'Alliance pour la République (Apr).

Dans le nouvel attelage gouvernemental chargé de gérer le dernier tournant décisif vers les élections présidentielles de 2019, le chef de l'Etat, Macky Sall semble bien tenir à ses ministères régaliens. En tout cas, le Président compte bien contrôler les portefeuilles ministériels dont la responsabilité doit normalement être prise par ses hommes de confiance et non délégués à d'autres formations politiques alliés.

La preuve, les ministères de l'armée, l'Intérieur, la justice, ainsi que ceux des affaires étrangères, ou encore des finances sont entre les mains de son parti, l'Alliance pour la République (Apr). En effet, Augustin Tine, Sidiki Kaba, Aly Ngouille Ndiaye, tout comme Ismaïla Madior Fall, Amadou Ba, respectivement ministre des Forces armées, ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, ministre de l'Intérieur, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, enfin ministre de l'Economie des Finances et du Plan, sont tous issus de ses rangs.

Pour sa réélection à la tête du pays en 2019, le président de la République ne s'est pas limité à contrôler les départements de souveraineté en formant son quatrième gouvernement, depuis 2012. Macky Sall a aussi mis la main sur les portefeuilles ministériels à forts enjeux économiques et à même de présenter un bilan palpable aux électeurs sénégalais. C'est ainsi qu'il a crée et confié le ministère du Pétrole et des énergies à un homme de confiance issu de sa formation politique, en l'occurrence Mansour Elimane Kane. Mieux, en délogeant Abdoulaye Daouda Diallo de la tête du ministère de l'intérieur pour lui donner les commandes des Infrastructures, des Transports Terrestres et du désenclavement, le président Macky Sall exprime une fois de plus sa confiance au ministre qui a géré les élections législatives précédentes.

En effet, Abdoulaye Daouda Diallo est appelé à gérer les grands chantiers du pays à l'horizon 2019, notamment le Train express régional (Ter), l'autoroute Ila Touba, etc. Que dire aussi des ministères du Tourisme et de l'Industrie et des Pmi, où sont respectivement logés Maïmouna Ndoye Seck et Moustapha Diop ? Tous ces secteurs, ô combien stratégiques, sont tous contrôlés par le parti au pouvoir.