Ile Maurice: Barkly - «Je n'ai jamais reçu de préavis m'ordonnant de quitter le terrain que j'occupe»

«Je n'ai jamais reçu de préavis en vertu de l'article 22 (3) de la State Lands Act qui m'ordonnerait de quitter le terrain que j'occupe. Et qui prétendrait que je suis un squatter», fait ressortir Sharma Moorar.

Avec ses frères, ils ont demandé la permission à la Cour suprême de loger un troisième et dernier affidavit dans le cadre de l'affaire Barkly. Cette demande fait suite à la présentation du contre-affidavit du Principal Surveyor du ministère du Logement et des terres, Navinchandra Luchoo. Ce dernier y a annexé une copie de l'avis qui aurait été servi à la famille, l'informant de la démolition des murs et autres structures situés devant leur domicile.

Leur réplique était adressée par les hommes de loi Me Kaviraj Bokhoree, Rama Valayden et Segaren Veeramundur. «Nous n'avons jamais eu de problème d'ordre postal. Nous recevons toutes nos lettres. Il y a même une tabagie devant nos maisons et nous aurions été informés si la lettre y avait atterri», clame Sharma Moorar. Or, la famille Moorar soutient qu'aucun des trois membres de sa famille n'a reçu de communiqué officiel par voie postale. Sharma Moorar ajoute que le ministère n'a même pas tenté de le retracer afin de lui faire servir ce préavis. Le Principal Surveyor, dit-il, n'a pas apporté de documents pour prouver que c'est un terrain de l'État qu'il occupe avec ses frères Atmanand et Vipin.

Pour Sharma Moorar, il est clair que cette requête mérite d'être prise en considération. Il s'inquiète de l'apparition de fissures dans sa maison après les premiers travaux de démolition du 1er septembre. Il est d'avis que sa maison pourrait s'effondrer si le gouvernement persiste à raser les structures et murs alentour. «On n'a pas de maison alternative où habiter. Nos enfants, qui font le SC, le HSC et des études supérieures, se trouvent en période d'examens.» Les débats reprendront lundi.

Contestation

Serge Gafoor est convoqué devant le juge Madhub ce mardi. Il devra donner les raisons pour lesquelles il conteste la démolition d'une structure et d'un mur situés devant son domicile à Barkly.

La Butte: le suspense demeure

«Le secrétaire de la juge Rita Teelock m'a personnellement informé que le jugement ne sera pas pour aujourd'hui.» Hier, c'est ainsi que Me Kaviraj Bokhoree, avoué de Nooreyajam (Azam) Rujubali, a été informé que la juge réserve toujours son jugement dans l'affaire Barkly. La tension était palpable hier pour l'avoué ainsi que le plaignant. Ils s'attendaient à ce que le jugement soit rendu à tout moment par la Cour suprême. Cependant, le suspense demeure et l'habitant de La Butte devra faire preuve de patience.