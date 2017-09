Ile Maurice: Projet du Metro Express - Qui est réellement aux commandes ?

D'emblée une question : qui gère réellement le projet Metro Express ? Est-ce le ministère des Infrastructures publiques et du transport ou le bureau du Premier ministre? Vu l'envergure du projet, il va de soi que les principaux acteurs doivent se concerter. Mais qui détient le véritable pouvoir décisionnaire?

Officiellement, le projet concerne le transport en commun et tombe donc sous l'égide du ministère de Nando Bodha. Pourtant, ce n'est pas le ministre de tutelle qui a entamé les premières discussions à ce sujet. Lors des étapes-clés du projet c'est le Premier ministre qui a été à l'avant-plan, au détriment de Nando Bodha.

Reprise du projet

Pour y voir plus clair, il faut remonter au mois de mai 2016, période durant laquelle le gouvernement annonce que le projet revient sur les rails. Roshi Bhadain, l'envoyé spécial du Premier ministre, se rend en Inde et entame des négociations avec le ministre des Finances indien, Arun Jaitley. À son retour au pays, l'ex-ministre de la Bonne gouvernance anime une conférence de presse, le 10 mai 2016. Il révèle que l'Inde financera un autre projet. Ce qui laisse présager qu'il s'agit bel et bien du projet métro.

Nando Bodha intervient au Parlement le 17 mai 2016 en réponse à une Parliamentary Question adressée par Osman Mahomed. Il confirme que le gouvernement reconsidère le projet de Light Rail Transit System (LRT) mais qu'à ce stade rien n'est finalisé. Ensuite, le 24 mai 2016, Nando Bodha répondra à une Private Notice Question (PNQ) de Paul Bérenger sur le même sujet sans y apporter de réel éclairage.

Par la suite, c'est sir Anerood Jugnauth qui défendra le projet. Notamment le 16 août 2016, lors de son discours dans le cadre des débats budgétaires au Parlement. L'ex-Premier ministre annoncera aussi que la pose de la première pierre du projet aura lieu lors des célébrations de la fête nationale. Nando Bodha prend entre-temps du recul sur la question.

En janvier 2017, Pravind Jugnauth succède à son père au poste de Premier ministre. Dès lors, il sera sur les devants de la scène à chaque étape marquante du projet. Le 10 mars, il préside la cérémonie de lancement du projet au Caudan Waterfront. Le 31 juillet, lors de la signature du contrat entre la compagnie indienne Larsen & Toubro Ltd et le gouvernement, il sera à nouveau sous les feux des projecteurs.

Toutefois, lors des débordements survenus à La Butte et à Résidence Barkly vendredi dernier, le Premier ministre s'est fait plus discret. Et c'est le ministre Nando Bodha qui est prié de fournir les explications.