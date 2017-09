Afrique: Mondial 2018 - Le match de la cinquième journée entre Libye et la RDC maintenue en Tunisie

Notons que la Tunisie, la Libye, la RDC et la Guinée partagent le groupe A des éliminatoires. Au terme de la quatrième journée, la Tunisie occupe la première place avec dix points, devant la RDC qui compte sept points. La Guinée et la Libye ont chacun trois points. En cinquième journée, la RDC ira défier la Libye à Monastir. Lors de leur première confrontation à Kinshasa, les Léopards s'étaient largement imposés par quatre buts à un. Et la Tunisie sera accueillie par la Guinée à Conakry.

Et la Tunisie étant un adversaire direct de la RDC, a indiqué le secrétaire général de la Fécofa, il serait impérieux que le match entre la Libye et la RDC se joue sur terrain neutre. La Fécofa a saisi officiellement la Fifa, le 6 septembre, en vue d'obtenir la délocalisation. Mais la Fifa maintient le match à Monastir en Tunisie.

C'est ce que renseigne un courrier de l'instance mondiale du football datée du 8 septembre adressée à la Fédération congolaise de football association (Fécofa). En fait, la Fifa a réservé une fin de non recevoir à la requête formulée par la Fécofa souhaitant la délocalisation de cette rencontre hors de la Tunisie. À la suite de l'insécurité et de l'instabilité socio-politique en Libye, les Chevaliers de la Méditerranée jouent leurs matchs à l'étranger. Ils avaient reçu les Aigles de Carthage de la Tunisie le 11 novembre 2016 au stade Mustapha Tchaker de Blida en Algérie, se rappelle-t-on.

