L'ancien président de la République, Abdoulaye Wade porte le maire de Dakar dans son cœur. Il l'a fait savoir hier, vendredi 8 septembre, lors de la cérémonie de présentation de ses condoléances à la famille de Khalifa Sall à Grand-Yoff.

En compagnie d'une forte délégation, le pape du Sopi a indiqué que la «place de Khalifa Sall n'est pas en prison» et qu'il se battra pour son élargissement. Saisissant l'occasion, le plus âgé des députés de la 13ème Législature a aussi dénoncé certains magistrats qu'il a qualifiés de «juristes tailleurs». Il n'a pas non plus manqué de revenir l'âge de la retraite de certains d'entre eux à 68 ans. Ce qui selon lui, pourrait constituer une source de «corruption».

«J'ai beaucoup d'estime pour Khalifa Sall car, il me considère comme son papa. C'est un homme intègre, responsable et dynamique dans son travail dans le seul but de voir l'avancement du Sénégal», a déclaré l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade venu présenter ses condoléances hier, vendredi 8 septembre, à la famille du maire de Dakar, devant des Responsables de la commune de Grand-Yoff.

«Sa (Khalifa Sall, Ndlr) place n'est pas dans la prison. Mais, avec des efforts, Dieu le sortira dans cet endroit qu'il ne mérite pas où moi j'ai été envoyé plusieurs fois», a déclaré le président Wade.

Pour lui, le plus célèbre détenu actuellement de la prison de Rebeuss, venait souvent le voir pour discuter des projets de la capitale sénégalaise. «Il venait me voir en sollicitant mes conseils et me proposant certains projets qu'il avait en tête».

Devant la maman de Khalifa Sall, ses tantes, frères, oncles et l'unique fille du défunt, l'ancien président de la République va en profiter pour jeter des pierres au pouvoir. «Maintenant, au Sénégal, il n'y a que des «juristes tailleurs» car, ils sont dirigés par le gouvernement», a-t-il martelé.

"Ils ont leurs compétences, mais sont soumis et sont aux ordres décisions de l'exécutif. Je les ai toujours combattus parce qu'ils ne disent pas le droit mais disent ce que veut l'exécutif. Certains parmi eux étaient mes étudiants. C'est ce fait qui existait auparavant qui est revenu aujourd'hui", a-t-il déploré.

Enfonçant le clou, le président Wade dénonce le comportement de certains magistrats, en les traitant des «corrompus». «Je n'ai jamais appelé un magistrat pour le dire ce qu'il doit faire car, étant un homme de droit et l'homme le plus âgé de ce pays je n'ose pas dire des choses qui ne sont pas vrais. Je vis le droit», affirme-t-il tout de bleu vêtu. Une petite canne à la main.

Et de déclarer : «Des magistrats retraités et à qui, ont offre trois à quatre ans supplémentaires, même si la loi le permet, compte tenu des difficultés de la retraite au Sénégal, ne vont pas quitter leur fauteuil». Une allusion faite à certains magistrats notamment le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Ce qui avait déclenché l'ire de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS). Elle avait même, dans un communiqué, invité le gouvernement à maintenir l'âge de la retraite des magistrats à 65 ans. En vain.

Parlant au nom de famille du défunt, Baba Sall a remercié l'ancien président de la République ainsi que sa délégation et tous les maires qui sont venus présenter leurs condoléances.