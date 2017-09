Congo-Brazzaville: Journée internationale de l'alphabétisation - Anatole Collinet Makosso opte pour une éducation pour tous

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, estime que, cette année, le Congo adhère à cet engagement international, en consentant des efforts afin que l'éducation transforme les vies, pour bâtir la paix, éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement durable.

Cette 51e journée est un évènement, a-t-il indiqué, qui marque l'engagement de tous les pays à rendre durables les résultats, par et pour tous les citoyens, d'une éducation aux fins de leur épanouissement et leur insertion socioprofessionnelle, moyen sine qua non de contribuer au développement.

Comme le souligne, le ministre Anatole Collinet Makosso, « A titre de rappel, c'est en 1965 que la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme a commencé dans notre pays. C'est depuis ce temps-là que les mécanismes de pérennisation des actions d'alphabétisation ont été mis en place, rendant cette démarche universelle ». Il a précisé que chacun de nous est en passe de constater que, au fil des années, l'alphabétisation et la rescolarisation continuent de jouer considérablement des rôles multiples et essentiels dans le tissu éducatif culturel et économique de notre pays.

Pour le ministre, la preuve irrécusable est apportée par l'évolution positive des indicateurs de performance tels les taux d'admission aux résultats des examens d'Etat comme le CEPE, et le BEPC. «CEPE, session de juin 2017 : 86,65% des admis dans les centres d'alphabétisation et de rescolarisation ; BEPC, session de juin 2017 : 50,15% des admis dans les centres de post-alphabétisation », a rappelé le ministre Anatole Collinet Makosso.

Il a enfin ajouté que les actions pour une alphabétisation en faveur des programmes amorcés depuis longtemps donnent les résultats suivants : la mise en œuvre des politiques éducatives du gouvernement congolais à travers l'application des sous-programmes du plan national d'éducation; la stratégie sectorielle de l'éducation, qui sont déclinés en trois grands axes ou dominants d'intervention à savoir : l'accès et équité, la qualité des apprentissages et l'efficience. La contribution du gouvernement japonais à travers le projet « Autonomisation des jeunes et adolescents hors de l'école », en 2016-2017, qui a débouché sur le renforcement des capacités des plus de 600 jeunes et adolescents dans les métiers porteurs d'emplois, notamment dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Likouala et Sangha.

A noter que cette 51e journée est célébrée sur le thème: « Alphabétisation : une étape incontournable sur le chemin de l'éducation pour tous au long de la vie ».