Ile Maurice: Locations impayées - Landscope Ltée réclame Rs 2,3 M à Airway Coffee

Pour rappel, le contrat d'Airway Coffee à l'aéroport a été résilié en octobre 2016 à la demande d'Airport Terminal Operations Limited. 80 employés se sont ainsi retrouvés sur le pavé. Un ordre d'éviction a été aussi réclamé contre Airway Coffee. Cette demande est contestée et est toujours devant la justice. Landscope Ltée a retenu les services de Me Gunness Ramdewar, Senior Attorney.

En vertu d'un bail, en date du 27 octobre 2015 pour une période de trois ans (1er novembre 2015 au 31 novembre 2018) entre Business Parks of Mauritius et Airway Coffee, un espace commercial de 25000 pieds carrés a été alloué à Nandanee Soornack au rez-de-chaussée d'un bâtiment commercial à Beau-Vallon.

