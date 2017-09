Sénégal: Céréales - La FAO table sur une production mondiale record

La production mondiale de céréales s'oriente vers un nouveau record, dopant ainsi la consommation et les stocks.

Dans son dernier Bulletin sur l'offre et la demande de céréales publié, hier, la Fao a révisé à la hausse ses prévisions relatives à la production mondiale de céréales qui atteindrait 2.611 millions de tonnes, soit un record historique. La même source indique que les stocks mondiaux de céréales devraient atteindre, eux aussi, un sommet historique à la clôture des saisons en 2018.

Ces nouvelles estimations reflètent des anticipations de récoltes de blé plus abondantes, car les perspectives de production améliorées dans la Fédération de Russie ont plus que compensé les révisions à la baisse au Canada et aux États-Unis alors que les récoltes de maïs et d'orge au Brésil et dans la Fédération de Russie étaient en hausse, selon la Fao. La production mondiale de riz en 2017 devrait également atteindre un niveau record. Les perspectives de récoltes céréalières abondantes devraient doper la consommation et les stocks. « Les nouvelles prévisions de la Fao indiquent une plus grande utilisation alimentaire des céréales, en particulier le blé et le riz, tandis que l'utilisation des céréales secondaires pour l'alimentation animale devrait atteindre un sommet historique », lit-on dans le texte.

« Malgré cela, les stocks céréaliers mondiaux devraient atteindre un sommet record de 719 millions de tonnes, soit une hausse de 2 % par rapport à leurs niveaux déjà élevés lors de l'ouverture des saisons en cours. Les stocks de blé dans la Fédération de Russie et les stocks de maïs au Brésil devraient augmenter notablement », note la Fao.

L'organisme onusien indique que le commerce mondial des céréales devrait également augmenter de plus de 2 % pour atteindre 403 millions de tonnes, soit un nouveau record. « Les dernières prévisions de la Fao sont supérieures de 8 millions de tonnes aux prévisions précédentes en raison des demandes d'importations soutenues de la Chine, du Brésil, de l'Union européenne, de la République islamique d'Iran et du Mexique », détaille le document.