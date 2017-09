Sénégal: Le nouveau système informatique de la Douane est "une véritable révolution" (responsable)

La Tunisie et le Maroc sont les premières équipes assurées de disputer les quarts de finale du… Plus »

"Actuellement, tous les développements informatiques liés à cette application ont été achevés et les phases de tests fonctionnels et de sécurité sont en cours", a t-il assuré.

Ce processus, qui est en phase finale, participe "activement" à la facilitation des échanges et à une modernisation accrue des méthodes et pratiques administratives par une disparition "progressive" du papier, a t-il relevé.

Cette nouvelle version issue de l'unification du socle de "Gestion automatisée des informations douanières et des échanges" (GAINDE) avec le module "GAINDE DEMAT" et "GAINDE EXTENSION" permet de préserver aussi la sécurité nationale, a t-il indiqué.

Le colonel Dione s'exprimait lors du démarrage des journées de partage et de vulgarisation du processus de dématérialisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur.

Le système permet aussi d'augmenter la collecte des recettes de l'Etat et de contribuer à la lutte contre la fraude et les différents trafics, "avec notamment la mise en cohérence des différents outils de ce système pour améliorer la palette de contrôle", a t-il ajouté.

Cette version "introduit beaucoup de nouvelles fonctionnalités et préfigure d'un environnement de dédouanement entièrement sans papiers et sécurisé, en vue de répondre aux multiples défis de l'heure, de réduire les coûts de dédouanement", a t-il dit, samedi.

