Sénégal: Rescapé

Après un mouvement folâtre qui m'a fait tomber dans une certaine extase, elle murmura ceci à mon oreille : « Tu seras un grand homme. Tous ceux qui m'ont procuré de la jouissance sont devenus des hommes fortunés et de réputation enviable ». Je lui demandai si elle avait une fois contenté l'envie d'un misérable individu dans son lit « fabrique de riches » et que si celui-ci a quitté la plèbe.

L'aguichante bonne dame m'indiqua que le Seigneur ne mettait sur son chemin voluptueux que des gens qui n'avaient pas encore atteint un seuil critique d' « infaisabilité sociale ». Je me rappelle que j'avais esquissé un sourire narquois. Je ne la prenais pas au sérieux. J'avais juste cru qu'elle cherchait à papoter pour exciter de nouveau nos folles envies. Et pourtant, elle s'épuisa à me convaincre. Elle était sérieuse ! elle se croyait bien investie d'une mission. Ce dont la nature l'a gratifiée aurait des vertus !

Faire l'amour avec elle pour ne plus lorgner chez Crésus. J'étais pauvre et rêveur, diplômé sans le sou, ambitieux et fainéant. Je succombais à la tentation d'y croire même si l'extravagant fard appliqué sur son visage, les petites tenues qu'elle aimait à enfiler malgré son âge avancé et sa décontraction après les « luttes serrées » dans son spacieux lit sentant l'encens ébranlaient les certitudes que je m'échinais à faire naître.

Déroulant mes réminiscences dans ma mémoire, j'eus souvenance de mes prétentions juvéniles. Je me croyais, comme elle, comme beaucoup d'illuminés ambulants d'ailleurs, destiné à accomplir une tâche de portée collective. J'avais cette impression douce d'être en mesure de changer le cours des choses que des voix ésotériques m'ont soufflées. Dieu m'a choisi pour guider les âmes égarées, me disais-je ! Hélas, j'étais dans une longue errance ! J'avais davantage besoin de retrouver le chemin que de flécher un itinéraire à l'humanité. J'étais perdu comme cette bonne dame aux prises avec des destins individuels. Comme si son présent tragique ne l'accablait pas suffisamment ; malheur dont elle tirait grande fierté par méprise. Elle s'illusionnait et était incapable de se dépêtrer de ce calfeutrage quoique jouissif.

Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas réussi à revenir de leurs tendres illusions. On les nomme « fou », « songe-creux » ... Nous sommes tous des rescapés de quelque chose, de notre périlleuse « quête de soi », de notre aveuglante volonté de devenir, de ce que nous croyons devoir accomplir. Il résulte de chaque épreuve, de chaque plaisir, de chaque instant de doute et de certitude sur nos insuffisances et sur nos capacités une flopée de survivants parce que nous sommes toujours appelés à faire des choix de vie, à vaincre le mal ou à s'en accommoder.

Le survivant, c'est celui qui n'a pas démissionné, qui n'a pas fléchi après la pire déconvenue. C'est celui qui s'est ressaisi pour ne plus s'évanouir dans la merveilleuse irréalité. Le rescapé, c'est ce peuple-là qui se bat pour que l'espoir ne réside pas seulement dans les vertus et dans la magnanimité du souverain mais plutôt dans sa capacité à l'éloigner des sentiers de l'inconduite. Le rescapé, c'est ce disciple qui vénère le gourou, l'évalue et tire raison de ce compagnonnage. Dans cet univers de rescapé, point d'extinction. Il n'y a que des incurables qui refusent de se tourner vers la sagesse.