Afrique: Afrobasket masculin 2017 - La RDC débute par une défaite face au Mali

Les Léopards de la RDC ont eu un sursaut d'orgueil après la pause en remportant le troisième quart-temps par 19 points à 15 et 29 points à 22 au quatrième quart-temps, avec Hervé Kabasele qui a fini la partie avec 25 points et 8 rebonds à son actif. À la fin du temps réglementaire, la RDC et le Mali ont été à égalité de 71 points chacun. C'est à la prolongation que le Mali s'est arraché, alors que la RDC craquait littéralement, se laissant distancer de cinq points, soit à la fin 82 points à 87. Pour sa deuxième sortie, les Léopards basket-ball messieurs de la RDC ont affronté, le 9 septembre, les Éléphants basket-ball de la Côte d'Ivoire.

Privés de leurs stars de la NBA nord-américaine (Bismack Biyombo d'Orlando et Emmanuel Mudiay de Denver), les RD-Congolais ont été battus, le 8 septembre par les Maliens par 82 points à 87, en première journée du groupe A. À la pause, les poulains du coach Papy Kiembe Kipunga étaient à la traîne, avec 12 points de retard sur leur adversaire (22 points à 34). L'entame de la partie était déjà pénible pour la RDC, menée par 9 points à 15 au premier quart-temps, et ensuite par 14 points à 19 au deuxième quart-temps.

