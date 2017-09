Sénégal: Lettre ouverte à toute la communauté musulmane du Sénégal

Le 02 septembre 2017, le président de la République a interpellé la conscience et la responsabilité de la communauté musulmane du Sénégal sur ses divergences récurrentes relatives à l'observation du croissant lunaire à l'occasion de l'Eid El Kabir et de la Korité. Qu'il en soit vivement remercié et félicité. Par cet appel du chef de l'État, notre communauté devrait prendre la pleine et juste mesure de la gravité de ses divergences à l'occasion de l'Eid et de la Korité par ses conséquences néfastes sur notre cohésion sociale, notre économie et notre image à la face du monde.

C'est pourquoi, j'estime qu'il faut saisir l'opportunité offerte par le vibrant appel du Chef de l'État pour organiser une assise nationale inclusive et sereine, sous l'égide des chefs religieux musulmans Tidiane, Mouride, Khadir etc. avec la participation des imams, oulémas, prédicateurs, dirigeants des associations islamiques, des scientifiques et autres personnes ressources pour accorder les musulmans autour de la question épineuse du croissant lunaire.

J'ose espérer que de ces rencontres sortiront des recommandations pertinentes qui pourraient être officialisées pour régler définitivement les écueils que rencontre la commission chargée de l'observation du croissant lunaire et assurer l'unité, la force, la pérennité et la bonne image de notre communauté.

Je voudrais que cette proposition soit reçue et comprise comme une modeste contribution au débat sur le croissant lunaire et un cri du cœur d'un musulman meurtri par la division de sa communauté à l'occasion de l'Eid et de la Korité.

(Ex directeur du bureau régional de la Ligue

Islamique Mondiale