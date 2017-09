Congo-Brazzaville: Transport aérien - Gérard Romero, nouveau directeur d'Air France KLM pour le Congo

En remplacement de son prédécesseur, Jean Luc Lagarrigue muté à Madagascar, Gérard Romero a été nommé, depuis le 1er juillet dernier, comme nouveau directeur de la compagnie Air France KLM en République du Congo.

Homme d'expérience, Gérard Romero entre dans la compagnie en 1989 comme agent des services commerciaux à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Il occupe ensuite différentes fonctions (chef de file passage, chef avion, agent de maîtrise exploitation) et, accède en 1999 au poste de chef d'escale de permanence au long courrier.

Fort de sa connaissance au sein de cette compagnie, l'une des plus grandes au niveau mondial, il rejoint ensuite pour 4 ans la direction sûreté où il se voit attribuer la mission d'encadrer une équipe d'auditeurs.

De 2007 à 2011, il cumule les responsabilités de directeur d'Air France KLM pour Haïti et chef d'Escale à Port-au-Prince, avant de représenter la compagnie en tant que directeur d'Air France KLM au Niger pour 4 ans et contribue à l'augmentation des fréquences de vol de sa ligne.

Le nouveau directeur d'Air France au Congo assurait, peu avant sa nomination, la fonction de chef d'escale et chef de District de Pointe-Noire où il est resté en poste depuis 2015. Il est, par ailleurs, conseiller au commerce extérieur de la France depuis 2008.

Toutefois, au niveau sous-régional, Frédéric Descours a été, quant à lui, nommé nouveau directeur Afrique centrale, en remplacement de Pierre Muracciole qui devient directeur de la région Afrique du Nord et Sahel.

Ce dernier a rejoint le groupe Air France KLM en 2008 à Sydney en qualité de directeur du centre de relations clients pour l'Asie et le Pacifique, couvrant 9 marchés. Trois ans plus tard, il est appelé à une fonction similaire à Londres pour l'ensemble du marché Europe (12 pays) et lance notamment un service clients via les réseaux sociaux.

En 2015, il est nommé directeur d'Air France KLM pour le Danemark et l'Islande, où il développe fortement son activité avec 25 vols par jour au départ de sa zone. Diplômé en commerce et marketing de l'Université d'Evry et en administration économique et sociale de l'Université Paris-Sorbonne, il a travaillé, avant de rejoindre Air France KLM, au sein de grands groupes comme Pinault-Printemps-Redoute (français), Bertelsmann (Allemand) ou Soul Pattinson (Australien).